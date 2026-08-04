Terremoto oggi a Pisa, scossa di magnitudo 4,3: avvertito da Livorno a Massa Carrara

Il terremoto registrato alle 10,15 di oggi a Pisa, magnitudo 4,3. In corso le verifiche di eventuali danni.

Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina intorno alle 10:15 in gran parte della Toscana. L’Ingv segnala che il terremoto, di magnitudo 4,3, ha avuto epicentro a Pisa ed è stato registrato a una profondità di 8 chilometri. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione in gran parte della Regione, tra le province di Lucca, Pisa, Massa Carrara e Livorno. Segnalazioni arrivano anche da Firenze. Sui social è intervenuto il governatore Eugenio Giani annunciando che sono in corso verifiche.

Numerose le telefonate arrivate al centralino dei vigili del fuoco a Pisa: negli uffici pubblici del centro di Pisa molte persone, che hanno avvertito distintamente la scossa di terremoto, sono scese in strada. Sono state disposte evacuazioni precauzionali in alcune strutture pubbliche, tra cui il Comune, l'ospedale, il tribunale e l'università, poi dopo i controlli cittadini e dipendenti sono rientrati negli edifici. Al momento non ci sono informazioni su eventuali danni a cose o persone.

"È tremato tutto per 2/3 secondi ma tutto bene", scrive sui social un utente da Livorno. "Ero fuori casa, ho sentito il boato tanto che mi sono girata per vedere se fosse un camion nel parcheggio davanti, poi ha iniziato a tremare tutto", così un altro utente che scrive dalla zona di Pisa.

Oltre a Pisa, epicentro del terremoto, gli altri Comuni entro i 20 chilometri segnalati dall’Ingv sono i seguenti: Vecchiano, San Giuliano Terme, Livorno, Calci, Collesalvetti, Cascina, Massarosa.

Una scossa di terremoto più leggera di quella delle 10,15, di magnitudo 2.8, era stata registrata nella notte tra il 30 e il 31 luglio, alle 1:30, sempre nel territorio pisano, con epicentro a 3 km dal comune di San Giuliano e a 4 da quello di Pisa. Anche in quel caso la scossa era stata avvertita dalla popolazione, ma non era stato segnalato alcun danno.

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