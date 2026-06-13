Terremoto oggi in Calabria, forte scossa di magnitudo 4.7 nel Mar Ionio avvertita nella zona costiera di Tropea

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata nel Mar Ionio. Il sisma è stato avvertito nella zona costiera di Tropea, in Calabria. Una prima scossa, registrata alle 19.25, di magnitudo 3.1 ha fatto tremare la terra nel Crotonese.

Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato nel Mar Ionio intorno alle 19.28. Il sisma è avvenuto a una profondità di 214km. Secondo l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione nella zona costiera di Tropea, in Calabria. Non si hanno per il momento notizie di danni nei Comuni costieri vicini all’epicentro.

Le scosse di terremoto registrate dall'INGV nel Mar Ionio e delle quali è stata data notizia sul sito ufficiale dell'Istituto sono due: la prima, di magnitudo 3.1, è stata registrata alle 19.25 e avvertita nella zona di Crotone, mentre una seconda scossa di magnitudo 4.7, quella più violenta, è stata registrata tre minuti dopo, alle 19.28.

La prima scossa, di magnitudo 3.1, è stata registrata a una profondità di 10 km. Anche in questo caso non sono stati segnalati danni a persone o cose.