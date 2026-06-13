Attualità
video suggerito
video suggerito

Terremoto oggi in Calabria, forte scossa di magnitudo 4.7 nel Mar Ionio avvertita nella zona costiera di Tropea

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata nel Mar Ionio. Il sisma è stato avvertito nella zona costiera di Tropea, in Calabria. Una prima scossa, registrata alle 19.25, di magnitudo 3.1 ha fatto tremare la terra nel Crotonese.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Gabriella Mazzeo
Immagine

Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato nel Mar Ionio intorno alle 19.28. Il sisma è avvenuto a una profondità di 214km. Secondo l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione nella zona costiera di Tropea, in Calabria. Non si hanno per il momento notizie di danni nei Comuni costieri vicini all’epicentro.

Le scosse di terremoto registrate dall'INGV nel Mar Ionio e delle quali è stata data notizia sul sito ufficiale dell'Istituto sono due: la prima, di magnitudo 3.1, è stata registrata alle 19.25 e avvertita nella zona di Crotone, mentre una seconda scossa di magnitudo 4.7, quella più violenta, è stata registrata tre minuti dopo, alle 19.28.

La prima scossa, di magnitudo 3.1, è stata registrata a una profondità di 10 km. Anche in questo caso non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Leggi anche
Terremoto oggi in Calabria, scossa di 6.2 a largo di Amantea: stop ai treni, avvertita da Campania a Sicilia

Immagine
Live
guerra
medio oriente
Pakistan: "Finalizzazione dell'accordo entro 24 ore", media Iran: "Firma non arriverà domani"
Ma davvero rischiamo una carestia globale per colpa della guerra in Iran?
“La mia casa? Non ho più nulla”: il cortocircuito di Beirut, tra profughi sull’asfalto e supercar sul lungomare
Fuga da Tiro, il prete che accoglie i profughi: “Danni anche a ospedali, mai vista una devastazione simile”
“Tutti i valichi sono stati chiusi”: dopo l'escalation con l'Iran, Israele sigilla la Striscia di Gaza
"Ovunque si può morire. Qui almeno abbiamo una casa": la vita a Beirut fra propaganda di Hezbollah e bombe di Israele
"Uccidono i bambini, bombardano senza preavviso anche le chiese": i racconti dal Libano assediato da Israele
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views