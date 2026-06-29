Palio di Siena 2026, il programma e gli orari: la consegna del trofeo giovedì 2 luglio

Il 2 luglio torna il Palio di Siena, il primo dei due appuntamenti dell’estate senese che precede quello di agosto. La settimana è ricca di eventi e riti tradizionali che culmineranno giovedì con la corsa in Piazza del Campo e la consegna del Drappellone alla contrada vincitrice. In gara dieci contrade su 17, con diretta tv per seguire l’evento.

Il Palio di Siena torna in Piazza del Campo giovedì 2 luglio con la corsa dedicata alla Madonna di Provenzano, il primo dei due appuntamenti dell'estate senese che precede quello di agosto. La città è entrata nella fase più attesa della settimana con i riti tradizionali già iniziati: dopo la stesura del tufo e la presentazione del Drappellone, il programma prosegue verso il momento decisivo, quello della corsa e della consegna del trofeo alla contrada vincitrice.

Sono dieci le contrade che si sfideranno sul tufo della celebre Piazza del Campo, selezionate tra le 17 contrade storiche di Siena. Il Palio sarà trasmesso anche in televisione, permettendo agli appassionati di seguire la gara anche lontano dalla città.

Il programma fino a giovedì

Il conto alla rovescia verso il Palio è già iniziato. Nei giorni scorsi la stesura del tufo in Piazza del Campo ha segnato l'avvio ufficiale dei riti della Festa, mentre venerdì 26 giugno è stato presentato il Drappellone di luglio realizzato dall'artista Ismaele Nones. L'opera è stata illustrata dal critico d'arte Davide Ferri nel Cortile del Podestà, alla presenza delle autorità cittadine. Durante la stessa cerimonia è stato presentato anche il Masgalano 2026, realizzato da Berenice Arcamone e Antonio Benocci e offerto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione territoriale di Siena.

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Nel fine settimana appena trascorso sono andate in scena anche le prove regolamentate dei cavalli ammessi dalla Commissione veterinaria, svolte sabato 27 e domenica 28 giugno nelle prime ore del mattino.

La giornata di lunedì 29 giugno è invece quella della Tratta, uno dei momenti centrali della vigilia. Dopo l'iscrizione dei cavalli e la formazione delle batterie, alle 8:40 è iniziato lo sgombero della pista, mentre alle 9 il tradizionale scoppio del mortaretto ha dato il via alle operazioni con l'uscita dei primi soggetti dall'Entrone di Palazzo Pubblico. Al termine delle batterie è arrivata la scelta dei dieci cavalli destinati alla corsa e la successiva assegnazione alle contrade.

In serata si correrà la prima prova con il consueto programma: il preavviso del mortaretto alle 18:45, lo sgombero della pista alle 19:15 e l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle 19:45.

Martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio saranno dedicati alle prove ufficiali. Quelle mattutine scatteranno con il preavviso alle 8:20, lo sgombero della pista alle 8:40 e l'uscita dei cavalli alle 9. Per le prove serali sono confermati gli orari delle 18:45, 19:15 e 19:45.

Mercoledì 1 luglio alle 17:30 il Drappellone sarà accompagnato nella tradizionale processione da Palazzo Pubblico fino alla Collegiata di Santa Maria in Provenzano.

La corsa del Palio del 2 luglio e la consegna del trofeo

Giovedì 2 luglio sarà dunque il giorno del Palio. La mattina si aprirà alle 7:45 con la Messa del Fantino, celebrata dal cardinale e arcivescovo metropolita Augusto Paolo Lojudice nella Cappella esterna di Palazzo Pubblico. A seguire si svolgerà la Provaccia, con il preavviso del mortaretto alle 8:20, lo sgombero della pista alle 8:40 e l'uscita dei cavalli alle 9.

Il pomeriggio seguirà la consueta sequenza di appuntamenti. Alle 15:30 e alle 16 sono previsti i primi due scoppi del mortaretto, mentre alle 16:40 inizierà lo sgombero della pista. Alle 17:15 sarà la volta della sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo, seguita alle 17:20 dall'ingresso in Piazza del Campo del Corteo Storico.

Alle 19:30 è previsto il momento più atteso: l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà e la partenza del Palio di Provenzano. Al termine della corsa sarà consegnato il Drappellone alla contrada vincitrice.

Per assistere alla gara dall'interno della Piazza del Campo, la cosiddetta "conchiglia", l'accesso sarà consentito esclusivamente da via Dupré dalle 16:30 alle 18:30, fino al raggiungimento della capienza massima prevista.