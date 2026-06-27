Auto si ribalta sulla A14 nel Bolognese: morta una donna, grave il figlioletto di 6 mesi

Un minivan con a bordo 6 persone si è ribaltato sulla A14 nel Bolognese. Una donna è deceduta in ospedale mentre il figlio di 6 mesi è ricoverato in gravi condizioni.

Intorno alle 7 di questa mattina, sabato 27 giugno, un incidente stradale avvenuto sul nodo bolognese della A14 è costato la vita a una donna, il cui figlio neonato è invece ricoverato in gravi condizioni. La donna viaggiava a bordo di un minivan con altre sei persone di origini egiziana.

Oltre alla vittima, c'era il bimbo di sei mesi sbalzato nella scarpata per circa 3 metri. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli oltre al minivan. Il piccolo è stato soccorso quasi immediatamente dal 118 e ricoverato in ospedale in condizioni serie. La mamma purtroppo non ce l'ha fatta e gli altri 4 passeggeri a bordo del minivan, tra cui due bambini, hanno riportato ferite di media gravità.

Il neonato è stato sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico. L'incidente ha reso necessaria la chiusura temporanea della carreggiata, per circa un'ora, e riaperta intorno alle 8. Nel tratto interessato dal sinistro, la coda è arrivata a toccare i tre chilometri di fila. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per circa un’ora per permettere i soccorsi e la rimozione del minivan incidentato. Alle 10 la situazione del traffico si è risolta anche se, visto il giorno di grande traffico verso il mare, il traffico è rimasto intenso per l’intera mattina.