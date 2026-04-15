Palermo, vigilessa in pensione trovata senza vita nella sua villetta a Carini: era morta da un mese

Giuseppina Todaro, 67 anni, vigilessa in pensione, è stata trovata morta nella sua casa di Carini. A dare l’allarme i colleghi, preoccupati dal silenzio prolungato della donna. Il decesso, avvenuto per cause naturali, ha scosso il comando: “Un dramma della solitudine”, ha detto il comandante Coluccello.

L'hanno trovato senza vita in casa: era morta da un mese. A lanciare l’allarme sono stati gli ex colleghi, insospettiti da un silenzio troppo lungo per essere ignorato. Da settimane nessuno riusciva più a mettersi in contatto con Giuseppina Todaro, 67 anni, vigilessa in pensione della polizia municipale di Palermo. Viveva da sola in una villetta a Carini, e proprio lì è stato scoperto il suo corpo.

Per anni era stata una presenza fissa nella centrale operativa del comando di via Ugo La Malfa, dove lavorava come ispettrice. Da circa un mese, però, di lei non si era più saputo nulla: il telefono squillava a vuoto, nessun segnale.

La preoccupazione è cresciuta giorno dopo giorno. In passato, in effetti, era già capitato che si allontanasse per brevi periodi, ma questa volta qualcosa non tornava. Così la centrale operativa ha deciso di attivarsi formalmente. Le verifiche sono state coordinate dal commissario Antonio Nobile e dal comandante Marco Venuti, in contatto con il comandante di Palermo Angelo Coluccello.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.20, una pattuglia della polizia municipale di Carini ha raggiunto l’abitazione in via Australia. Davanti agli agenti una scena che lasciava pochi dubbi: cancello chiuso dall’interno, vegetazione incolta, segni evidenti di trascuratezza. Dopo aver informato il magistrato di turno, è stato autorizzato l’ingresso forzato ai vigili del fuoco.

All’interno, l’odore e le condizioni dell’ambiente hanno chiarito subito che il decesso non era recente. Risalirebbe ad almeno alcune settimane, probabilmente circa un mese. Il medico intervenuto per la constatazione ha escluso segni di violenza: si tratterebbe di cause naturali.

Giuseppina Todaro viveva sola e non aveva familiari o contatti stretti che potessero accorgersi in tempo di quanto accaduto. Per questo sono stati attivati gli uffici comunali per la gestione della salma, affidata a un’impresa funebre. Il corpo si trova attualmente al cimitero.

La notizia ha colpito profondamente il comando di via Ugo La Malfa.