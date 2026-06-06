Trani, bambini di 10 e 12 anni rubano un’auto e si schiantano dopo un inseguimento da film della polizia

Tre minori, di età compresa tra i 10 e i 12 anni, sono riusciti a forzare e a mettere in moto una vecchia Citroen parcheggiata in strada a Trani. Una volta al volante, i ragazzini si sono lanciati in una fuga spericolata che ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra le forze dell’ordine.

Una mattinata di caos ha scosso il quartiere Sant’Angelo di Trani, dove tre giovanissimi hanno dato vita a un inseguimento da film, terminato fortunatamente senza feriti ma con un grande spavento per i residenti.

La vicenda si è consumata in via Superga. I tre minori, di età compresa tra i 10 e i 12 anni, sono riusciti a forzare e a mettere in moto una vecchia Citroen parcheggiata in strada. Una volta al volante, i ragazzini si sono lanciati in una fuga spericolata che ha immediatamente fatto scattare l'allarme tra le forze dell'ordine. La caccia all'uomo – o in questo caso, ai bambini – si è avvalsa anche del supporto aereo di un elicottero della Polizia, già in volo nella zona per un servizio di controllo del territorio.

La folle corsa della Citroen si è interrotta bruscamente quando il giovanissimo conducente ha perso il controllo del mezzo, impattando violentemente contro un'auto in sosta. Nonostante il forte scontro, i tre sono scesi rapidamente dall'abitacolo per tentare un ultimo, disperato baccanale a piedi tra i vicoli del quartiere.

Il tentativo di far perdere le proprie tracce è però durato ben poco. Gli agenti di Polizia sono riusciti a bloccare immediatamente uno dei fuggitivi, mentre la collaborazione dei residenti, testimoni oculari della scena, è risultata decisiva per rintracciare e fermare gli altri due complici pochi istanti dopo. I tre minori sono stati quindi accompagnati negli uffici del commissariato locale per le procedure di identificazione.

Sull'incredibile episodio sono ora concentrate le indagini della Squadra Mobile. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire con esattezza l'esatta dinamica dei fatti, anche attraverso il prezioso contributo delle testimonianze raccolte sul posto.