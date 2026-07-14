Incendio nel cuore di Bruxelles, torre Oxy in fiamme: morti e dispersi, vittime trovate in un ascensore

Un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles. Alcune persone sono state trovate senza vita in un ascensore, altre risultano disperse.

Un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime e alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un incendio è scoppiato questa mattina presso la torre OXY, compresso residenziale nel cuore della capitale: non c’è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore.

L’incendio è scoppiato poco prima delle 8 del mattino di martedì, come confermato nel primo pomeriggio dalla Procura del Lavoro. Secondo quanto scrive Le Soir, nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell'edificio. Incendio che era stato spento, ma le fiamme si erano propagate nel vano ascensore, provocando un rogo al suo interno.

Le ricerche sono attualmente in corso, al momento si contano sei dispersi che secondo le prime informazioni potrebbero trovarsi in un altro ascensore al quale i vigili del fuoco non sono ancora riusciti ad accedere. "I vigili del fuoco sono riusciti a trovare una piccola apertura in uno di questi ascensori e vi abbiamo rinvenuto diverse vittime", ha comunicato Brecht Speybrouck, portavoce della Procura del Lavoro di Bruxelles. Ha poi aggiunto di non sapere con precisioni quante persone potrebbero trovarsi lì: “Potrebbero essere le sei disperse, ma potrebbero essercene altre nell'altro ascensore o altrove”, ha detto.

Si contano anche alcuni feriti: almeno due persone con ustioni sono state trasportate all'ospedale militare di Neder-over-Heembeek, un vigile del fuoco affetto da ipertermia ha dovuto essere curato sul posto.

Alcuni operai al lavoro sul posto sono stati evacuati e portati alla mensa aziendale BruCity grazie all'intervento del sindaco di Bruxelles, Philippe Close. Sempre il quotidiano belga, le cause dell'incendio sono al momento ignote. La torre Oxy, attualmente ancora in costruzione, ospiterà appartamenti, ristoranti e un bar panoramico sul tetto.