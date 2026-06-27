Venezuela, nuova scossa di magnitudo 4.9 nella notte: 920 morti, tra loro anche la siciliana Francesca Mannina

È stata trovata morta Francesca Mannina, l’italo-venezuelana dispersa nel terremoto che ha causato 920 morti in Venezuela. La donna è tra i tre italiani deceduti nel sisma.

Una nuova scossa di terremoto ha colpito il Venezuela nelle scorse ore dopo il sisma avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 24 giugno (la notte di giovedì 25 in Italia). Il nuovo sisma di magnitudo 4.9 si è aggiunto alle due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno causato oltre 920 morti.

Il governo venezuelano ha fatto sapere attraverso il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello, di essere pronto a limitare l'accesso allo stato di la Guaira, una delle aree maggiormente colpite. La presidente ad interim Delcy Rodriguez in precedenza ha chiesto alle persone di non recarsi nella zona a nord di Caracas.

L'epicentro è stato localizzato 44 chilometri a nord di Maracay, nello Stato di Aragua, a una profondità di 4,6 chilometri. La notizia è stata confermata anche dal Servizio geologico degli Stati Uniti (USGS). La nuova scossa è stata avvertita negli Stati Carabono, Aragua, Miranda, La Guaira e Caracas. Funvisis ha confermato almeno 13 eventi di media o bassa intensità nei dintorni di La Guaira, Naiguatá, Boca de Aroa, Maracay e San Felipe.

Tra le vittime accertate del sisma c'è anche Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispera dopo il terremoto. La donna era originaria di Balestrate, in provincia di Palermo. Il compagno della donna era stato ritrovato vivo nella giornata di ieri e c'era grande apprensione per le sorti di Mannina, che purtroppo è deceduta.

A dare la notizia della morte, lo zio Davide Emma sui social: "Addio nipotina dal cuore immenso – ha scritto su facebook -. Sempre pronta a incoraggiare, a donare speranza e augurare il bene. Ora il terremoto ti ha portata via e il dolore che hai lasciato è indescrivibile. Grazie di cuore a tutti coloro che ci sono stati vicini e che fino all'ultimo si sono uniti alla nostra speranza di poterti ritrovare indenne". Mannina era nata in Sudamerica ed era figlia di una famiglia emigrata da Balestrate a La Gauira.

Le vittime italiane sono almeno tre. Con Mannina, vittima accertata, è morto Giuseppe Colaianni, 55enne originario di Calascibetta, nella provincia siciliana di Enna. Colaianni lavorava in una ditta di logistica internazionale ed era sposato con una donna venezuelana con cui abitava nei dintorni di Caracas. L'uomo è riuscito a portare in salvo la moglie prima di essere travolto dalle macerie.