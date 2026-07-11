Un camion è precipitato da un cavalcavia a Matera: morto 50enne, disagi al traffico

Un autoarticolato è precipitato per cause in fase di accertamento da un cavalcavia nella notte: nell’incidente è morto un cinquantenne. Disagi lungo la strada statale 7, nei pressi dello svincolo di Matera centro.

Grave incidente nella notte lungo la strada statale 7, nei pressi dello svincolo per Matera centro. Un autotrasportatore di cinquanta anni è morto precipitando col suo veicolo da un cavalcavia. Il grave incidente, stando alle prime informazioni, è avvenuto intorno alle 3 di notte: per cause ancora in corso di accertamento l’autoarticolato su cui viaggiava l’uomo è precipitato dal cavalcavia finendo nella scarpata.

L’intervento dei soccorsi è stato immediato: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno però solo potuto operare per estrarre il corpo senza vita dell’autista dall’abitacolo del camion. Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto nell'incidente. La vittima è un cinquantenne residente a Cristiano (Taranto).

Si segnalano ancora questa mattina, in seguito all’incidente avvenuto nella notte, dei disagi al traffico: le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso e la circolazione lungo il tratto interessato dell'arteria è limitata. Il transito veicolare viene consentito su un unico senso di marcia per permettere di completare le attività di rimozione del mezzo.

Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell'incidente all’ingresso della città dei Sassi sono intervenuti i sanitari del 118 di Matera, le pattuglie della Polizia Stradale di Matera e di Policoro. Indagano anche i Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del grave incidente.