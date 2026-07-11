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Un camion è precipitato da un cavalcavia a Matera: morto 50enne, disagi al traffico

Un autoarticolato è precipitato per cause in fase di accertamento da un cavalcavia nella notte: nell’incidente è morto un cinquantenne. Disagi lungo la strada statale 7, nei pressi dello svincolo di Matera centro.
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A cura di Susanna Picone
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Grave incidente nella notte lungo la strada statale 7, nei pressi dello svincolo per Matera centro. Un autotrasportatore di cinquanta anni è morto precipitando col suo veicolo da un cavalcavia. Il grave incidente, stando alle prime informazioni, è avvenuto intorno alle 3 di notte: per cause ancora in corso di accertamento l’autoarticolato su cui viaggiava l’uomo è precipitato dal cavalcavia finendo nella scarpata.

L’intervento dei soccorsi è stato immediato: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno però solo potuto operare per estrarre il corpo senza vita dell’autista dall’abitacolo del camion. Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto nell'incidente. La vittima è un cinquantenne residente a Cristiano (Taranto).

Si segnalano ancora questa mattina, in seguito all’incidente avvenuto nella notte, dei disagi al traffico: le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso e la circolazione lungo il tratto interessato dell'arteria è limitata. Il transito veicolare viene consentito su un unico senso di marcia per permettere di completare le attività di rimozione del mezzo.

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Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell'incidente all’ingresso della città dei Sassi sono intervenuti i sanitari del 118 di Matera, le pattuglie della Polizia Stradale di Matera e di Policoro. Indagano anche i Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del grave incidente.

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