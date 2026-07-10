Previsioni traffico strade e autostrade nel weekend del 11 e 12 luglio, quando partire: bollini rossi e gialli

Le previsioni del traffico su strade e autostrade per il weekend di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio: bollini rossi e gialli nel fine settimana. Non mancheranno quindi disagi per quanti si metteranno in viaggio in questi giorni.

I bollini indicati nel calendario traffico intenso di Viabilità Italia di giugno/luglio 2026.

Traffico intenso e con criticità nel weekend di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio. In questi giorni Viabilità Italia, il Centro di coordinamento nazionale del Ministero dell'Interno che gestisce le situazioni di crisi della rete stradale e autostradale, prevede infatti bollini rossi e gialli.

Chi deciderà di mettersi in viaggio nel fine settimana potrà incorrere nei disagi causati dal consueto incremento della circolazione stradale.

Sulla base delle previsioni sarà importante seguire alcuni accorgimenti (come controllare pressione e usura degli pneumatici, livello dell'olio motore e del liquido refrigerante, luci e tergicristalli) prima della partenza e prestare alla guida particolare attenzione per evitare situazioni di pericolo.

Situazione traffico su strade e autostrade oggi venerdì 10 luglio

Oggi, venerdì 10 luglio, Viabilità Italia ha previsto traffico intenso (bollino giallo) in mattinata. Invece, secondo le informazioni diffuse dalla Polizia di Stato, nella seconda parte della giornata il bollino diventerà rosso, segnalando traffico intenso con possibili criticità.

Previsioni traffico sabato 11 e domenica 12 luglio: i bollini rossi

Domani, sabato 11, avremo invece il bollino indicato è rosso (traffico intenso con criticità) nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio è previsto un lieve miglioramento con il passaggio al bollino giallo.

Domenica 12 luglio il traffico sarà invece intenso nella prima parte della giornata e con il passare delle ore, prevede Viabilità Italia, ci sarà un incremento della circolazione stradale. Potrebbero quindi esserci criticità da bollino rosso

Le previsioni del traffico indicate da Viabilità Italia con i bollini rossi e gialli per le giornate di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio.

Come seguire gli aggiornamenti sul traffico

Come anticipato, in situazioni di traffico intenso e con criticità è importante mettere in atto una serie di accorgimenti prima di mettersi in viaggio e durante gli spostamenti e soprattutto rimanere aggiornati sulla situazione.

Le notizie sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde.

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.