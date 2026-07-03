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Con il maltempo calano le temperature, nel weekend solo bollini gialli e verdi: il bollettino del Ministero

Dopo giornate con caldo record e una breve fase di maltempo, calano le temperature sull’Italia. Nel weekend non sono previsti bollini rossi per le ondate di calore, venerdì e sabato tutte le 27 città monitorate saranno in verde o giallo, riporta il bollettino del Ministero della Salute.
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A cura di Eleonora Panseri
Foto ECMWF.
Foto ECMWF.

Dopo settimane di caldo torrido, l'Italia sta finalmente tornando a respirare. A partire da oggi, venerdì 3 luglio e nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5, non sono previste allerte per le ondate di calore.

È quanto riporta l'ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute che monitora le temperature in 27 città del nostro Paese e per i prossimi giorni segnala solo bollini gialli e verdi.

Tregua dal caldo sull'Italia: venerdì 3 e sabato 4 luglio solo bollini gialli e verdi

Oggi, venerdì 3 luglio, avremo 16 città da bollino verde (rischio 0): Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Milano, Rieti, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

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Saranno invece 11 le città ‘in giallo' (livello 1, di pre-allerta): Ancona, Catania, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria e Roma.

I bollini segnalati nel bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore.
I bollini segnalati nel bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore.

Anche per la giornata di sabato 4 luglio solo bollini verdi o gialli. Delle 27 città monitorate, 18 saranno in verde (Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo).

Nelle restanti 9 (Cagliari, Catania, Genova, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Reggio Calabria e Roma) sono invece previste temperature da bollino giallo.

I bollini segnalati nel bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore.
I bollini segnalati nel bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore.

Le previsioni meteo per il fine settimana

La tregua dal caldo di questi giorni è causata dal passaggio sull’Italia di una perturbazione atlantica che ha portato forti temporali, grandine, vento e un netto calo delle temperature. Nel weekend il tempo tornerà stabile, ma con caldo moderato e valori vicini o lievemente al di sopra delle medie.

Oggi, venerdì 3 luglio, il tempo sarà in gran parte soleggiato al Centro-Nord, più instabile invece nelle regioni del Sud e sulle Isole, con locali rovescitemporali in Campania, Basilicata, interno della Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna centro-meridionale. In serata residua instabilità sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia e nelle pianure delle Venezie.

Sabato 4 luglio, invece, avremo il tempo tornerà stabile praticamente in tutta Italia, tranne che sulle zone vicine si rilievi: su Prealpi lombarde, Alpi occidentali piemontesi, Appennino settentrionale, zone interne della Toscana e rilievi fra bassa Calabria e Sicilia sud-orientale.

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