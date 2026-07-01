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Il caldo si attenua, domani 2 luglio solo 2 città da bollino rosso: temperature giù anche di 8 gradi

Solo due città da bollino rosso per il caldo, domani giovedì 2 luglio, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della salute. Temperature in calo grazie a una perturbazione atlantica.
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A cura di Antonio Palma
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L’intensa ondata di caldo che ha colpito l’Italia con temperature record per il periodo sta per attenuarsi grazie all’arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali diffusi su tutto il Paese. La conferma arriva anche dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della salute il cui ultimo aggiornamento segnala per domani, giovedì 2 luglio, solo 2 città da bollino rosso e una sola da bollino arancione mentre tutte le altre scendono a bollino giallo.

Da oggi e fino al weekend, infatti, un fronte temporalesco e l’ingresso di correnti occidentali più fresche farà abbassare drasticamente le temperature con temporali e grandinate che colpiranno prima il nord e poi anche il Centro e le regioni del Sud. Sarà sicuramente un’attenuazione del caldo solo temporanea ma che porterà sicuramente sollievo in questo inizio di estate torrido con temperature che si prevedono in diminuitone anche di 8-9 gradi su alcuni città in poche ore, soprattutto al Nord.

Domani 2 luglio bollino rosso per caldo in solo 2 città

Se già oggi quattro città hanno perso il bollino rosso (Bolzano, Messina, Napoli, Torino e Viterbo), domani, giovedì 2 luglio 2026, l’allerta caldo riguarderà solo le città dell’estremo sud come Catania e Reggio Calabria, che sono da bollino rosso, mentre Messina è l'unico centro da bollino arancione. Il resto dei centri presi in esame dal Ministero sono da bollino giallo.

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Temperature in discesa e maltempo per domani

Secondo le previsioni meteo per domani, la perturbazione di origine atlantica che raggiungerà oggi il Nord Italia si estenderà tra domani, giovedì 2 luglio, e venerdì 3 luglio anche al Centro-Sud. Le previsioni meteo indicano per domani piogge e temporali sul Triveneto, Toscana, Marche, Abruzzo, alto Lazio ed Emilia-Romagna, con fenomeni anche intensi. Temperature massime ancora elevate su zone interne e ioniche della Puglia, Basilicata ionica, valli interne e settori ionici della Calabria e zone interne della Sicilia orientale. Temporali diffusi sui versanti tirrenici e l'estremo sud anche venerdì prima del miglioramento del weekend e il ritorno del sole sabato quando residui rovesci si prevedono solo su Sicilia e Calabria mentre l'alta pressione tornerà a rinforzarsi.

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