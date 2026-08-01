Caldo rovente, temperature sopra i 40 gradi: oggi bollino rosso per 19 città, domani salgono a 23

Il mese di agosto inizia con un weekend incandescente: il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute prevede 19 bollini rossi oggi 1 agosto e 23 domani 2 agosto.

Caldo rovente con picchi sopra i 40 gradi, afa e notti super tropicali: è questa la situazione che si sta vivendo in questi giorni in Italia, con la quarta ondata di calore di questa estate in corso. Il mese di agosto inizia con gran parte delle città oggetto del monitoraggio del ministero della Salute da “bollino rosso”. Oggi, sabato 1 agosto, sono 19 le città con allerta massima, domani 2 agosto aumentano ancora e diventano 23. Oggi il ministero segnala in rosso Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.

Ondata di calore, domenica bollino rosso in 23 città

Sarà quindi un fine settimana di caldo estremo sulla penisola. Oggi sei città hanno bollino arancione (Ancona, Bari, Catania, Genova, Palermo e Trieste), due sono in giallo (Messina e Reggio Calabria). Domani, domenica 2 agosto, resteranno fuori dal livello 3 – indice di possibili rischi per la salute della popolazione generale – soltanto Ancona, Bari e Messina, in arancione, e Reggio Calabria, unica città da bollino giallo.

Weekend rovente, si superano i 40 gradi: temperature record fino al 10 agosto

Questo weekend, fanno sapere gli esperti meteo, è previsto il “peggio” di questa ondata di calore. Oggi sono previsti 41°C a Terni, 40°C a Ferrara, Mantova, Modena e Parma. Se nei prossimi giorni il termometro scenderà di qualche grado, al tempo stesso aumenterà l'umidità e farà più caldo di notte. È una ondata di calore con afa che resisterà almeno fino all’8-10 agosto. In generale, secondo le previsioni elaborate dall’Aeronautica militare, il mese di agosto 2026 sarà caratterizzato da temperature al di sopra delle medie stagionali di almeno un grado e mezzo. La situazione comunque cambierà sensibilmente tra una settimana e l'altra in base all'area geografica.