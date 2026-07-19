Allerta caldo, svolta con aria fresca e temporali: oggi 14 città con bollino rosso ma domani aumentano di nuovo

Nell’Italia alle prese con il caldo torrido nelle prossime ore qualcosa si muove: un impulso freddo proveniente da nord riuscirà a entrare sull’Italia la prossima settimana. Nell’ultimo bollettino del ministero della Salute sono 14 le città da bollino rosso oggi 19 luglio, risalgono a 17 domani 20 luglio.

Come ampiamente annunciato dagli esperti meteo, l’anticiclone subtropicale che da giorni domina sull’Italia inizia a dare i primi segni di cedimento. E soprattutto al Nord Italia si inizia a respirare al termine di questa terza ondata di caldo intenso della stagione. Anche se domani, lunedì 20 luglio, tornano ad aumentare i bollini rossi per le ondate di calore: se oggi, infatti, il ministero segnala 14 città da bollino rosso, ovvero il massimo livello di allerta che indica condizioni di rischio per la salute della popolazione generale, lunedì saliamo di nuovo a 17.

Allerta caldo, i bollini rossi di domenica 19 luglio e lunedì 20

Nei dettagli oggi, domenica 19 luglio, il bollino rosso vale per Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Lunedì 20 luglio 2026 sono 17 le città da bollino rosso: quelle di oggi più Catania, Messina e Reggio Calabria che passano da arancione a rosso.

Caldo a Sud ma rinfresca al Nord: le previsioni meteo

Le temperature percepite schizzeranno a 40 gradi a Messina, 39 gradi a Reggio Calabria e a Roma, 38 gradi a Napoli, tra Calabria ionica e Basilicata orientale non sono esclusi picchi fino a 44-45 gradi. Ma al tempo stesso al Nord si ricomincia a respirare tanto che Milano e Torino tornano al bollino verde, ovvero il livello zero di allerta secondo il ministero della Salute. Bollino verde lunedì anche per Bologna e Brescia.

Nel corso del fine settimana un'area di bassa pressione proveniente dal nord Europa scenderà lentamente verso sud, anche se l'alta pressione non si ritirerà facilmente. Tra martedì e mercoledì però un impulso freddo proveniente da nord riuscirà a entrare sull’Italia e non mancheranno neppure i temporali, anche forti su Triveneto, Alpi centrali e, localmente, su nord Appennino, Romagna e alte Marche.