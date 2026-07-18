Emergenza caldo, temporali e calo delle temperature: scendono i bollini rossi, oggi in 16 città, domani in 14

Leggero miglioramento dell’allerta ondata di calore sulla penisola, l’effetto temporali allenta infatti la morsa dell’afa sull’Italia. Nell’ultimo bollettino del ministero della Salute si riduce il numero di città da bollino rosso che da 16 di oggi 18 luglio scende a 14 di domenica 19 luglio.

La terza ondata di caldo che ha interessato la penisola sta ormai per concludersi, con l’arrivo di temporali e con un consistente calo delle temperature in diverse città italiane. E anche i bollini rossi segnalati dal ministero della Salute per le ondate di calore scendono in questi giorni: oggi, infatti, il ministero segnala ancora 16 città, e non le 19 registrate nei giorni scorsi, in massima allerta (il massimo livello di emergenza che indica condizioni di rischio per la salute della popolazione generale), domani invece scendono a 14.

Allerta caldo, i bollini rossi di sabato 18 e domenica 19 luglio 2026

Oggi è allerta rossa a Bologna, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domenica, invece, prevista allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano Bologna, Brescia, Milano e Torino. Si attendono temperature massime percepite di 39 gradi a Roma e Latina, 38 a Napoli, 36 a Milano.

Dopo giorni di caldo intenso, riappaiono sul sito del ministero anche i bollini gialli: sono 4 le città in giallo oggi e dieci il 19 luglio. I bollini gialli indicano uno stato di pre-allerta: non rappresentano un rischio imminente per la popolazione generale, ma richiedono attenzione e cautela.

Temporali e calo delle temperature, dove sono attesi: le previsioni meteo

Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert, ha spiegato a Fanpage.it che già da domani ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al Nord e poi al Centro Sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana. L'ondata di caldo degli ultimi giorni – in alcune zone il termometro ha segnato punte di 45 gradi – lascerà il passo anche a una fase temporalesca accompagnata anche da fenomeni intensi.

Secondo le previsioni meteo, le temperature cominceranno a calare dunque prima al Nord e sulle regioni adriatiche e a seguire, a metà della prossima settimana, caleranno un po' dappertutto. Secondo l’esperto, le ultime regioni che vedranno temperature sopra la media saranno le Sicilia e la Sardegna.