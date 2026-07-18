Emergenza caldo, temporali e calo delle temperature: scendono i bollini rossi, oggi in 16 città, domani in 14
La terza ondata di caldo che ha interessato la penisola sta ormai per concludersi, con l’arrivo di temporali e con un consistente calo delle temperature in diverse città italiane. E anche i bollini rossi segnalati dal ministero della Salute per le ondate di calore scendono in questi giorni: oggi, infatti, il ministero segnala ancora 16 città, e non le 19 registrate nei giorni scorsi, in massima allerta (il massimo livello di emergenza che indica condizioni di rischio per la salute della popolazione generale), domani invece scendono a 14.
Allerta caldo, i bollini rossi di sabato 18 e domenica 19 luglio 2026
Oggi è allerta rossa a Bologna, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domenica, invece, prevista allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano Bologna, Brescia, Milano e Torino. Si attendono temperature massime percepite di 39 gradi a Roma e Latina, 38 a Napoli, 36 a Milano.
Dopo giorni di caldo intenso, riappaiono sul sito del ministero anche i bollini gialli: sono 4 le città in giallo oggi e dieci il 19 luglio. I bollini gialli indicano uno stato di pre-allerta: non rappresentano un rischio imminente per la popolazione generale, ma richiedono attenzione e cautela.
Temporali e calo delle temperature, dove sono attesi: le previsioni meteo
Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert, ha spiegato a Fanpage.it che già da domani ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al Nord e poi al Centro Sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana. L'ondata di caldo degli ultimi giorni – in alcune zone il termometro ha segnato punte di 45 gradi – lascerà il passo anche a una fase temporalesca accompagnata anche da fenomeni intensi.
Secondo le previsioni meteo, le temperature cominceranno a calare dunque prima al Nord e sulle regioni adriatiche e a seguire, a metà della prossima settimana, caleranno un po' dappertutto. Secondo l’esperto, le ultime regioni che vedranno temperature sopra la media saranno le Sicilia e la Sardegna.