Caldo rovente sull’Italia, sabato e domenica 18 città da bollino rosso ma aumentano i bollini arancioni

Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, rimangono stabili a 18 le città da bollino rosso per tutto il fine settimana del 27 e 28 giugno ma aumentano le città da bollino arancione a causa di un aumento generalizzato delle temperature.

Ancora caldo intenso sull’Italia dove tra oggi, sabato 27 giugno, e domani, domenica 28 giugno, le temperature raggiungeranno nuovi picchi stagionali oltrepassano anche i 40 gradi in alcune regioni. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, rimangono stabili a 18 le città da bollino rosso per tutto il fine settimana ma aumentano le città da bollino arancione, a conferma dell’aumento delle temperature generalizzato su tutto il Paese.

Oggi 27 giugno e domani 28 giugno bollino rosso in 18 città

I 18 centri urbani da bollino rosso e cioè con il massimo livello di rischio caldo sono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Per queste città l’allerta è scattata dopo giorni ininterrotti di caldo e afa che non ha dato tregua nemmeno di notte.

Tra sabato 27 e domenica 28 giugno aumentano invece le città da bollino arancione, che indica il rischio caldo solo per i più fragili. Oggi passano da allerta gialla ad arancione molte città del centro sud finora meno interessate come Campobasso, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Questi centri rimarranno in allerta arancione per caldo anche domenica quando si aggiungeranno anche Cagliari e Trieste. Domani resteranno in allerta gialla solo Catania, Messina e Reggio Calabria. I bollini rossi potrebbero aumentare ulteriormente lunedì, in concomitanza con il picco di quest'ondata di calore.

Temperature molto elevate su Pianura Padana e Puglia

Secondo l’ultimo bollettino di vigilanza Meteorologica Nazionale della Protezione civile, per oggi 27 giugno attese temperature minime in sensibile aumento sul Nord-Ovest e sulla Pianura emiliana mentre temperature massime in sensibile aumento su tutto il Paese e con valori massimi molto elevati sulle pianure dell'Emilia-Romagna e localmente su zone interne di Toscana e Puglia. Per domani 28 giugno temperature massime in sensibile aumento al Sud con valori molto elevati su Pianura Padana, Puglia e localmente su zone interne del Centro.