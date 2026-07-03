Previsioni traffico strade e autostrade nel weekend del 4 e 5 luglio, quando partire: bollini rossi e gialli

Le previsioni del traffico su strade e autostrade per il weekend di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio: bollini rossi e gialli per il primo fine settimana del mese che si preannuncia complicato per chi deciderà di partire per le vacanze estive.

Le previsioni del traffico indicate da Viabilità Italia con i bollini rossi e gialli per le giornate di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio.

Weekend complicato dal punto di vista del traffico quello di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio. Secondo le previsioni di Viabilità Italia, il Centro di coordinamento nazionale del Ministero dell'Interno che gestisce le situazioni di crisi della rete stradale e autostradale, previsti bollini rossi e gialli.

Gli italiani che in questi giorni decideranno di partire per le ferie estive dovranno fare i conti con i disagi causati dal consueto incremento della circolazione stradale e prestare particolare attenzione per evitare situazioni di pericolo.

Situazione traffico su strade e autostrade oggi venerdì 3 luglio

Già oggi, venerdì 3 luglio, Viabilità Italia ha previsto traffico intenso (bollino giallo) nella prima parte della giornata. Invece, secondo le informazioni diffuse dalla Polizia di Stato, nel pomeriggio la situazione andrà peggiorando. Il bollino passa infatti al rosso, segnalando traffico intenso con possibili criticità.

Previsioni traffico sabato 4 e domenica 5 luglio: i bollini rossi

Nella giornata di domani, sabato 4, avremo la situazione opposta: in mattinata il bollino indicato è rosso (traffico intenso con criticità), mentre nel pomeriggio è previsto un miglioramento con il passaggio al bollino giallo.

Domenica 5 luglio il traffico sarà invece intenso nella prima parte della giornata. Con il passare delle ore, come riporta Viabilità Italia nel calendario 2026, ci sarà un incremento della circolazione stradale e potrebbero esserci criticità (bollino rosso).

Le previsioni del traffico indicate da Viabilità Italia con i bollini rossi e gialli per le giornate di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio.

Come seguire gli aggiornamenti sul traffico

In situazioni di traffico intenso e con criticità è importante mettere in atto una serie di accorgimenti prima di mettersi in viaggio e durante gli spostamenti e soprattutto rimanere aggiornati sulla situazione.

Le notizie sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde.

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.