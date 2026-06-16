Auto contro camion sull’A22, un morto e un ferito grave: la vittima è il 27enne Matteo Buoninconti

Un giovane di 27 anni, Matteo Buoninconti, è morto in un incidente sull’A22, tra i caselli di Affi e Verona Nord. L’auto su cui viaggiava con la fidanzata si è schiantata contro un tir fermo in una piazzola di sosta. La donna è rimasta ferita gravemente. Indagini in corso.

Da sinistra, il luogo dell’incidente; il 27enne Matteo Buoninconti.

È di un morto e un ferito in gravi condizioni il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 16 giugno, intorno alle 7.30 sull'autostrada A22 del Brennero, tra i caselli di Affi e Verona Nord. Sulla carreggiata in direzione Sud si sono scontrati un camion e un'automobile.

La vittima si chiamava Matteo Buoninconti, aveva 27 anni, ed alla guida della vettura. Al suo fianco, si trovava la fidanzata, una donna di 29 anni. Per cause che devono ancora del tutto essere chiarite, l'auto è piombata contro tir che era fermo in una piazzola di sosta.

L'impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo al giovane. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Bardolino e di Mantova per estrarre dalle lamiere i due occupanti dell'auto.

Il medico del Suem 118, sopraggiunto rapidamente sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso immediato del conducente, mentre la donna, apparsa cosciente, è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale di Verona.

Presenti sul luogo dell'incidente anche la Polizia Stradale e il personale dell'Autostrada del Brennero, che si sono occupati della gestione della viabilità e i rilievi del sinistro che saranno utili per tentare di fare piena luce sulle cause e la dinamica. La circolazione è ripresa normalmente solo verso le 11.

Secondo i primi accertamenti, i due stavano andando in vacanza. Ora bisognerà chiarire se a far perdere il controllo della Mazda 3 causare i sinistro possa essere stato un malore o una svista improvvisa.

Buoninconti, originario di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, era residente da diversi anni a Laives, dove era conosciuto anche per la sua attività imprenditoriale. Il giovane era infatti il proprietario della pizzeria Mattè, situata nella Galleria Europa di Bolzano.