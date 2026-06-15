Mamma dimentica telecomando dell’auto sul seggiolino della figlia: bimba intrappolata salvata dai vigili del fuoco

Una bimba è rimasta intrappolata in auto per errore. La mamma aveva dimenticato il telecomando sul seggiolino della minore mentre la sistemava e la piccola ha premuto per sbaglio un pulsante, facendo scattare la chiusura.

Una bimba di poco più di un anno si è chiusa per errore dentro l'automobile della mamma a Villanova di Camposampiero (Padova), facendo scattare la chiusura centralizzata e restando intrappolata sotto al sole. Dopo alcuni minuti di apprensione, a sbloccare la situazione sono stati i vigili del fuoco, chiamati dalla mamma della piccola.

I fatti risalgono alle 10 della mattinata di oggi, lunedì 15 giugno. La mamma della minore aveva appena caricato la figlioletta in auto. Per assicurarla al seggiolino con le cinture, ha posato il telecomando della vettura accanto alla piccola che, in un attimo di distrazione, lo ha preso per poi utilizzarlo appena la donna ha chiuso lo sportello posteriore per raggiungere il posto di guida. La minore ha fatto scattare inavvertitamente la chiusura e così è rimasta bloccata nella macchina, parcheggiata al sole.

Impossibile tentare di far riaprire le serrature con il dispositivo, che nel frattempo la bambina aveva fatto cadere a terra. Dopo alcuni tentativi, la donna ha lanciato l'allarme e i vigili del fuoco sono intervenuti in pochi istanti, aprendo l'auto e liberando la piccola.

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La minore è rimasta all'interno della vettura per circa 20 minuti e nonostante il sole alto, non. ha riportato conseguenze. Il personale sanitario del Suem ha comunque voluto visitarla per precauzione.

In caso di incidenti simili (soprattutto d'estate), è importate chiamare il 115 per valutare con i vigili del fuoco la situazione. Le autorità consigliano per esempio un po' d'acqua sulla capote dell'auto per permettere un rapido raffreddamento dell'abitacolo interno per effetto della evaporazione che sottrae calore alla carrozzeria. In caso di immediato pericolo per chi è nel veicolo, è opportuno rompere il vetro senza aspettare l'arrivo dei soccorsi: meglio quello di uno sportello, anche se più grande, che un vetro piccolo incollato alla carrozzeria. Infine, per prevenire, si consiglia di tenere sempre con sé le chiavi, mantenere un secondo sportello aperto o, all'apertura della macchina, tenere premuto per qualche istante il pulsante della vettura, in modo da permettere l'abbassamento di tutti i finestrini.