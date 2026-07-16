Crolla il tetto del Tribunale di Bolzano: vigili del fuoco sul posto, nessun ferito

All’alba di oggi 16 luglio in Tribunale a Bolzano è crollato parte del tetto: in queste settimane sono in corso i lavori di ristrutturazione e ampliamento.

Tribunale a Bolzano

Questa mattina in Tribunale a Bolzano è crollato parte del tetto. Stando alle prime informazioni, la zona coinvolta nel crollo è almeno un quarto dell'edificio, dove in queste settimane sono in corso i lavori di ristrutturazione e ampliamento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco: oltre a rimuovere il materiale si stanno eseguendo verifiche per escludere altri crolli.

Il procuratore Axel Bisignano all'Ansa ha fatto sapere: "Tutta la parte centrale del Tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause, ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro". Il crollo è avvenuto verso le 6 quando il palazzo di giustizia era completamente vuoto.

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