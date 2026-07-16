Attualità
Video thumbnail

Crolla il tetto del Tribunale di Bolzano: vigili del fuoco sul posto, nessun ferito

All’alba di oggi 16 luglio in Tribunale a Bolzano è crollato parte del tetto: in queste settimane sono in corso i lavori di ristrutturazione e ampliamento.
Aggiungi Fanpage.it alle tue fonti preferite su Google.
Avatar autore
A cura di Giorgia Venturini
Tribunale a Bolzano
Tribunale a Bolzano

Questa mattina in Tribunale a Bolzano è crollato parte del tetto. Stando alle prime informazioni, la zona coinvolta nel crollo è almeno un quarto dell'edificio, dove in queste settimane sono in corso i lavori di ristrutturazione e ampliamento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco: oltre a rimuovere il materiale si stanno eseguendo verifiche per escludere altri crolli.

Il procuratore Axel Bisignano all'Ansa ha fatto sapere: "Tutta la parte centrale del Tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause, ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro". Il crollo è avvenuto verso le 6 quando il palazzo di giustizia era completamente vuoto.

Articolo in aggiornamento

Immagine
Mondiali
La tattica scellerata di Tuchel, da licenziamento immediato: ha distrutto il sogno inglese
Argentina strepitosa, rimonta l'Inghilterra e va in finale ai Mondiali: Lautaro Martinez decisivo
L'Albiceleste rischia sanzioni dopo aver esposto lo striscione sulle Falkland: cosa dice il regolamento FIFA
Bellingham dà uno schiaffo a Barco dopo la fine di Inghilterra-Argentina: perché lo ha fatto
L’Argentina trova in campo la borraccia di Pickford con gli appunti sui rigoristi: Leo Messi legge e ride
La vera storia della foto di Leo Messi che fa il bagnetto a Yamal, il fotografo: “È stata difficilissima”
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views