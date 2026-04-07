Tragico schianto in galleria tra auto e camion in A14: morta donna, 3 feriti tra cui un bimbo

La vettura con 4 persone si è schiantata violentemente contro il mezzo pesante che si era fermato in carreggiata per un guasto ad Ancona. Una donna di 50 anni è morta e tre persone sono rimaste ferite tra cui un bimbo di 10 anni.

Una donna di 50 anni è morta e tre persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 10 anni, a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto nelle scorse ore sul tratto marchigiano dell’autostrada A14 all’altezza del km 218, nel territorio di Ancona. La tragedia si è consumata durante la notte tra lunedì e martedì, intorno alle 3.30, nella galleria Sappanico, lungo la carreggiata in direzione nord del tratto tra Ancona Sud e Ancona Nord.

L’incidente stradale mortale ha coinvolto l’auto su cui viaggiavano vittima e feriti e un camion. Secondo una prima ricostruzione, per motivi da chiarire, la vettura, una Ford focus si è schiantata violentemente contro il mezzo pesante che si era fermato in carreggiata per un guasto, pare un problema ad una ruota. Un impatto violentissimo che ha distrutto l’auto e fatto sbalzare dal mezzo due degli adulti, tutti parenti tra loro.

Sull’auto infatti viaggiavano marito, moglie e cognata oltre a un bimbo di 10 anni. A seguito dell’incidente, padre e cognata, sarebbero stati subito sbalzati mentre il piccolo, insieme alla mamma, sono rimasti incastrati nei sedili posteriori dell’auto distrutta. Dopo l’allarme, sul posto sono confluiti diverse soccorritori tra vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia stradale che hanno provveduto al trasporto immediato in ospedale dei quattro feriti.

La più grave era apparsa proprio la cinquantenne che viaggiava sui sedili posteriori e che è arrivata in condizioni critiche in ospedale dove purtroppo è morta poco dopo nonostante i tentativi dei medici. Restano ricoverati il conducente, la compagna che viaggiava sul sedile a fianco e il bimbo che era seduto dietro e che ha riportato ferite più lievi rispetto agli altri.

Sul luogo dell’accaduto, prima del casello di Ancona Nord, intervenuta anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica esatta del sinistro stradale mortale.