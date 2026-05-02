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Scatto d’ira di Tommaso Paradiso: scaglia il microfono a terra, poi chiede scusa al pubblico napoletano

Tommaso Paradiso ha scagliato il microfono a terra durante un concerto. Uno scatto d’ira dopo il quale ha chiesto subito scusa ai fan.
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A cura di Redazione Music
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Tommaso Paradiso getta il microfono a terra
Tommaso Paradiso getta il microfono a terra

Tommaso Paradiso ha perso la pazienza durante il concerto che ha tenuto al Palapartenope di Napoli. Il cantautore romano ha scagliato a terra il microfono durante l'esibizione, prima di scuotere la testa e chiedere scusa al pubblico. Uno scatto d'ira dovuto a un problema tecnico, di cui si è subito pentito, come si vede nei video che stanno girando sui social. Paradiso ha fatto virtualmente pace con il pubblico cantando in coro un pezzo di "‘O surdato Nnammurato", chiedendo al suo chitarrista di partire con la canzone.

Il 30 aprile scorso, infatti, Tommaso Paradiso ha concluso il suo tour nei Palasport e lo ha fatto nella struttura di Fuorigrotta a Napoli. Il cantautore ha conquistato il pubblico con un'esibizione che sta ottenendo tantissime ottime recensioni e critiche. Amatissimo anche nei momenti più difficili, Paradiso è reduce da un festival di Sanremo che gli ha regalato buone vibrazioni. "I romantici" mantiene una posizione tra le top 20 in radio e il tour è sold out, con tanti apprezzamenti.

@piazzeestadi

Tommaso Paradiso al Palapartenope di Napoli lancia il microfono dopo un problema tecnico, si scusa con il pubblico e ci canta OI VITA MIA. #tommasoparadiso #tommasoparadisoconcerto #concerto #palapartenope #fyp @Tommaso Paradiso

♬ audio originale – live

Un momento di stanchezza, evidentemente, lo ha portato a un gesto di rabbia sfogato, però, sul palco durante l'esibizione. Nei video che stanno girando in rete, infatti, si vede il cantante che sulle ultime note del verso finale di "La luna e la gatta" scaglia il microfono a terra con violenza. Un gesto a cui segue subito uno scuotimento di testa, resosi subito conto del gesto. A quel punto prova a raccontare cosa sia successo: "Scusate, questo body si sposta il volume da solo, va sempre sotto" dice. Deluso, poi, si avvicina al chitarrista: "Fammi un ‘Oj vita', per favore", ovvero il classico napoletano, riavvicinandosi al pubblico e cantando insieme un brano che è diventato un classico di molti artisti che vanno a Napoli a esibirsi. E il pubblico lo ha accompagnato, rasserenando il clima.

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