Francesca Cipriani e Alessandro Rossi in viaggio di nozze: “Sogniamo una figlia, già scelto il nome” Francesca Cipriani e Alessandro Rossi stanno trascorrendo la loro luna di miele posticipata a Minorca. Intervistati da Chi, hanno raccontato il desiderio di diventare presto genitori, confessando di aver già scelto anche il nome: “Vogliamo un figlio, speriamo una femminuccia. Si chiamerà stella”.

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Francesco Cipriani e Alessandro Rossi sono più innamorati che mai. Dopo essere convolati a nozze lo scorso dicembre, stanno trascorrendo la loro luna di miele sull'Isola di Minorca con qualche mese di ritardo. Al settimanale Chi, la coppia ha raccontato la nuova vita da marito e moglie, il desiderio di un figlio e i progetti per il futuro.

La nuova vita di coppia di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi

I neo sposi sono innamoratissimi e non riescono a stare lontani uno dall'altra. "Tra noi c'è l'amore vero, quello che se sei fortunato ti capita una volta sola nella vita. Siamo felici e a volte la felicità fa arrabbiare gli altri", ha raccontato Cipriani parlando del sentimento che la unisce al marito. "Non riuscirei a staccarmi da lei", ha ribadito Rossi. E anche per quanto riguarda i reality (Francesca Cipriani ha partecipato al Grande Fratello in passato), è un'esperienza che ad oggi farebbero solamente in coppia, come ha spiegato Alessandro: "Potremmo quindi partecipare a un programma di coppia: ci proponiamo per Pechino Express. Saremmo fortissimi".

foto dal settimanale Chi

Il desiderio di avere un figlio insieme

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi desiderano diventare presto genitori. Un desiderio di cui hanno già parlato più volte dopo le nozze, nel corso di diverse interviste, e che perano di realizzare presto. Su questo hanno idee chiare, tanto che hanno persino già scelto il nome del futuro bebè nel caso dovesse essere una femminuccia, che è quello che si augurano. "Sogniamo di avere un figlio, speriamo una femminuccia. Abbiamo già scelto il nome: la chiameremo Stella", ha raccontato l'ex gieffina senza entrare nei dettagli, pur facendo presente davanti al marito il suo forte desiderio di maternità.