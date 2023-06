Francesca Cipriani e Alessandro Rossi pronti a diventare genitori: “Siamo in attesa della cicogna” Francesca Cipriani in un’intervista al settimanale Mio ha confessato di sognare di diventare mamma: “Sono in attesa della cicogna” – ha spiegato – “io e Alessandro Rossi non vediamo l’ora di diventare mamma e papà e di avere un figlio”.

A cura di Gaia Martino

Lo scorso dicembre 2022 Francesca Cipriani ha sposato Alessandro Rossi, l'uomo conosciuto circa tre anni fa e con il quale subito intraprese una relazione. Il matrimonio è arrivato dopo la proposta di matrimonio nella casa del Grande Fratello Vip: si sono giurati amore eterno a Roma, "la città dell'amore", così come raccontarono in un'intervista. Oggi al settimanale Mio la Cipriani racconta di voler costruire una famiglia: "Siamo in attesa della cicogna".

Le parole di Francesca Cipriani

"Siamo in attesa della cicogna, non vediamo l'ora di diventare mamma e papà e di avere un figlio": così Francesca Cipriani ha spiegato di aspettare di allargare la famiglia. "Vi faremo sapere, per ora work in progress" ha continuato prima di confessare che mamma vorrà essere per suo figlio.

Sarò una mamma con la M maiuscola, una mamma a 360 gradi, molto presente. Farò di tutto per la felicità di mio figlio. Per ora ho un bellissimo rapporto con il figlio di Alessandro, lui si è affezionato tanto a me e io a lui. Io impazzisco per i bambini, ho sempre avuto un debole per i più piccoli.

Il marito dell'ex concorrente del GF VIP è già genitore, è infatti padre di un bambino nato da una precedente relazione. Per la Cipriani invece si tratterebbe della prima volta.

Chi è Alessandro Rossi, il marito di Francesca Cipriani

Il marito di Francesca Cipriani, Alessandro Rossi, era un volto sconosciuto al piccolo schermo prima di rendere pubblica la storia d'amore con l'ex gieffina. Ha 32 anni, di Cesenatico, è un imprenditore e arredatore di interni: lavora presso un'azienda di nome EDIL GEO, su Instagram si descrive come "costruttore e arredatore delle case dei VIP". Sul suo profilo condivide numerose foto con la moglie: "Due anni insieme alla mia anima gemella", le parole scritte a corredo di una foto di coppia lo scorso febbraio.