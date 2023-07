Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti in vacanza alle Eolie, le foto sui social ma non insieme Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini sono stati in vacanza alle Eolie. Sebbene facciano coppia fissa ormai da un po’, i due non si lasciano mai scappare uno scatto che li ritragga insieme.

A cura di Ilaria Costabile

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti fanno ormai coppia fissa da un po', sebbene non abbiano mai ufficializzato il loro legame. La coppia in questi giorni è stata in vacanza in Sicilia, alle Isole Eolie, ed entrambi hanno pubblicato alcuni scatti sui social, ma anche stavolta nessuna foto che li ritrae insieme.

Le foto alle Eolie pubblicate sui social

La giornalista scrive "Ogni isola una sua luce" a corredo di tre scatti che la ritraggono sorridente e rilassata a bordo della barca che l'ha portato a scoprire le bellezze di Filicudi; mentre Cremonini si lascia ispirare dalla bellezza delle isole siciliane, dalla loro unicità e scrive "La magia delle Eolie davvero non si può spiegare". Ricordi di una breve vacanza, lontano dal caos cittadino. Nonostante sia palese che i due abbiano trascorso questi giorni insieme, se non attraverso qualche indizio sparso qua e là, non c'è traccia di una foto o un video che possa confermare in maniera ufficiale la loro relazione.

I rumors sulla storia d'amore

Le indiscrezioni circa la frequentazione tra la giornalista del Tg1, adesso al timone anche dello spazio mattutino della testata, e il cantate bolognese, si rincorrono già dallo scorso aprile. Inizialmente non era chiaro chi potesse essere la donna in questione, dal momento che si vociferava semplicemente che si trattasse di un volto del servizio pubblico. Fanpage.it ha rivelatoche il nome fosse proprio quello di Giorgia Cardinaletti.

I due, poi, sono stati beccati per le strade di Bologna e in quell'occasione il settimanale Chi, nelle sue Chicche di Gossip, aveva anticipato che il cantante avesse delle intenzioni davvero serie. Da parte di entrambi non è mai giunta una smentita alla notizia, né tanto meno una conferma che, però, arriva in altri modi, affinché entrambi possano mantenere, quanto più possibile, la loro privacy.