Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, amore a gonfie vele: “Il cantante ha intenzioni molto serie” Continua a gonfie vele la frequentazione tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. I due sono ormai una coppia, sebbene non abbiano ancora confermato le indiscrezioni che si rincorrono da mesi sul loro conto. Secondo il settimanale Chi, il cantante avrebbe delle intenzioni più che serie con la giornalista del Tg1.

A cura di Ilaria Costabile

La storia tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti continua a gonfie vele. Secondo il settimanale Chi, la giornalista sarebbe spesso a Bologna, dove vive il cantante romagnolo, per trascorrere del tempo insieme. I due non sono ancora usciti allo scoperto confermando le indiscrezioni di questi mesi, ma a quanto pare il fatto che si stiano frequentando è più che noto.

Cesare Cremonini e le presentazioni ufficiali

Stando a quanto si legge sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, nelle "Chicche di Gossip", si parla di una presentazione importante, quella della giornalista agli amici più stretti del cantante che, a quanto pare, avrebbe delle intenzioni più che serie. Il noto volto di Rai1, d'altra parte, è stata vista in più occasioni a Bologna, dove i due sono stati beccati insieme, per le strade della città, passeggiando amabilmente. Al momento, nemmeno sui rispettivi social, emergono dettagli pubblicati dai diretti interessati. Ad ogni modo, Cardinaletti in queste ore si trova a Bologna, dove ha moderato la conferenza stampa di presentazione di Cersaie, in occasione del quarantesimo anniversario del salone internazionale dedicato all'architettura e all'arredo della ceramica.

Le prime indiscrezioni sulla storia d'amore

Le prime voci sulla loro frequentazione risalgono ad aprile scorso, quando si è fatta largo la notizia che Cesare Cremonini, dopo essersi lasciato con Martina Maggione, aveva poi intrapreso una nuova conoscenza, e già si parlava di una giornalista Rai. Il nome di Giorgia Cardinaletti è stato poi anticipato da Fanpage.it, dopo alcune segnalazioni che riconducevano ad una conoscenza più intima tra i due. Galeotta sarebbe stata un'intervista che la anchor woman del Tg1 avrebbe fatto al cantante, a cui sono seguiti alcuni scatti pubblicati sui social, nei quali è già evidente una certa complicità tra loro.