Manuel Maura su Francesca: “Non voglio darle false speranze, ma sono ancora legato sentimentalmente” Manuel Maura dopo la puntata di Uomini e Donne ha ribadito la sua posizione riguardo la relazione con Francesca Sorrentino. Nonostante si senta ancora sentimentalmente legato a lei, non è pronto a impegnarsi in una storia seria, ha spiegato: “Quando sarò sicuro di cosa voglio farò di tutto per recuperare e per tornare con lei”.

A cura di Gaia Martino

Manuel Maura dopo la puntata di Uomini e Donne alla quale ha partecipato con Francesca Sorrentino, andata in onda ieri, ha aggiunto una story per ribadire il suo punto di vista sulla sua – ormai ex- relazione. Nello studio di Maria de Filippi l'ex fidanzato di Temptation Island ha spiegato di non sentirsi pronto per una storia d'amore seria, motivo per il quale non tornerebbe sui suoi passi: su Instagram ha confessato di essere ancora molto legato a Francesca, ma "non sono convinto di quello che voglio". Lo sfogo arriva dopo la proposta di Maria de Filippi per Francescca Sorrentino che, in puntata, le ha chiesto di diventare una nuova tronista. La giovane romana si è però rifiutata: "Non sono pronta".

Le parole di Manuel Maura

Manuel Maura ha aggiunto un lungo messaggio tra le stories di Instagram: "Penso di trovarmi in un momento della vita molto particolare e confusionario, non vorrei mai perdere una donna rara come Francesca, ma fare un passo nei suoi confronti sarebbe farle ulteriormente del male". L'ex di Temptation Island ha ribadito di non essere sicuro di ciò che vuole: "Purtroppo non sono convinto. Dico purtroppo perché sentimentalmente mi sento molto legato, non cerco una sostituta in nessun modo". Manuel ha continuato confessando che, se non riuscirà a separarsi da Francesca, farà di tutto per riconquistarla. "Nel momento in cui arriverò ad avere chiaro al 100% cosa voglio nella vita e se questo sarà direzionato verso di lei, farò di tutto per recuperare e per tornare con lei, sempre se lei ancora ci sarà. Perché credo che ciò che mi unisce a lei è un legame introvabile". Poi ha concluso sottolineando di ribadire i concetti per fare chiarezza, non per dare "false speranze" alla sua ex.

Con questo messaggio non voglio darle false speranze, o tenerla legata a me. È solo per fare chiarezza sul mio pensiero, giusto o sbagliato che sia. Ad oggi vorrei avere chiaro tutto, ma non è così. Sicuramente me ne pentirò, perché il tempo scorre e la vita degli altri va avanti mentre io sono bloccato in questa situazione interiore. Ma non posso snaturarmi.

La replica di Francesca Sorrentino

Anche Francesca Sorrentino dopo la puntata ha aggiornato il suo profilo social. Oltre a ringraziare i fan per i complimenti ricevuti, ha scritto tra le stories: "Alcune ferite ci mettono un po' di più per rimarginarsi. La cura è l'amore di tutto ciò che io definisco casa, e il tempo. Grazie infinitamente per tutto l'affetto. Con l'augurio che io possa tornare al 100% ad irradiare di felicità". Poi su Tik Tok ha scherzato condividendo un video registrato nel camerino di Uomini e Donne. Si riprende mentre si siede su una poltrona: "Stasera ho fatto quello che dovevo fare, adesso mi posso anche ritirare".