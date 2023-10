Garibaldi vuole riconquistare Beatrice Luzzi al GF: “Ho pensato a un gesto, non lo faccio per gioco” Giuseppe Garibaldi è intenzionato a riconquistare Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Chiacchierando con Massimiliano Varrese, ha ammesso di aver già pensato un gesto nei suoi confronti ma di star aspettando il momento giusto per farlo, così che non sembri sia solo per strategia nel gioco.

Giuseppe Garibaldi vuole riconquistare Beatrice Luzzi. Nella casa del Grande Fratello, il loro rapporto è completamente cambiato nel giro di due settimane: prima vicini e complici, sono arrivati e non rivolgersi nemmeno il saluto. L'attrice, nella puntata del 26 ottobre del reality, ha deciso di mandarlo in nomination. Un gesto che il coinquilino non ha per niente accettato, tanto da scoppiare a piangere. Nonostante i trascorsi, Garibaldi non ha alcuna intenzione di lasciarla andare e pensa a un modo per riavvicinarsi.

Garibaldi pensa al riavvicinamento a Beatrice Luzzi

In giardino con Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi ha parlato del suo rapporto con Beatrice spiegando che non si parlano e non si salutano nemmeno. L'attore ha cercato di rassicurarlo: "Lei ti veniva a cercare, oggi non sta benissimo. Piano piano io sto cercando di entrarci in sintonia perché mi piacerebbe conoscerla, al di là del casino che abbiamo creato. Se si riuscisse a trovare un incontro tra voi sarebbe la cosa migliore". Il concorrente ammette infatti di star pensando a un riavvicinamento alla coinquilina, ma senza sembrare troppo invadente per non dare l'impressione sbagliata: "Sto aspettando, anche perché sennò sembra che lo faccio per una questione di gioco". "I tempi non sono ancora maturi, è troppo presto", ha ribattuto Varrese.

Tuttavia, Garibaldi è a rischio eliminazione perché la stessa Luzzi è tra coloro che l'hanno mandato in nomination. "Lei ha dovuto nominarti per mantenere una coerenza", ha spigato Varrese all'amico. "Però la coerenza l'ho avuta più io che lei", ha risposto lui. Nonostante sia rimasto colpito dal voto durante l'ultima puntata, non ha intenzione di lasciare andare il rapporto costruito con l'attrice. Per questo motivo sta pensando a un modo di riconquistarla: "Avevo pensato di fare una cosa, un gesto, già domani". Riuscirà nell'impresa?

Cosa è successo tra Garibaldi e Beatrice Luzzi

Giuseppe Garibaldi non ha digerito la nomination della puntata del 26 ottobre del GF, ritenendo che Luzzi lo abbia messo in difficoltà, dimenticando che in realtà è stata una sua stessa frase a far cambiare la situazione. Alla fine delle diretta, il 30enne è scoppiato a piangere, giurando che sarebbe stato disposto a pagare pur di far uscire l'attrice. Nonostante quanto accaduto e nonostante la presenza di Samira Lui abbia complicato la situazione, non ha intenzione di mettere una pietra sopra il loro rapporto ed è intenzionato e fare un passo verso l'attrice.