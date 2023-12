Francesca Sorrentino: “Io e Manuel Maura ci sentiamo e vediamo, ma non siamo ancora tornati insieme” Francesca Sorrentino ha smentito il smentito il ritorno di fiamma con il suo ex Manuel Maura, con il quale ha partecipato a Temptation Island. Nonostante le continue segnalazioni e i commenti sui social, i due non sono di nuovo una coppia anche se hanno riallacciato i rapporti.

Francesco Sorrentino smentisce il ritorno di fiamma con Manuel Maura. Nonostante le continue segnalazioni di avvistamenti, i due non sono tornati a essere una coppia dopo il percorso a Temptation Island. Con alcune storie Instagram, la ragazza ha risposto a un utente che sosteneva di averli visti insieme in una pizzeria del loro paese, Ceccano, in provincia di Frosinone. "Non è così", ha precisato.

Francesca Sorrentino fa chiarezza sul rapporto con Manuel Maura

Dopo il percorso nel noto programma di Canale5, Francesca e Manuel sembrano essersi riavvicinati. "É stato invitato al mio compleanno, mi ci vedo e mi ci sento", ha raccontato la ragazza su Instagram, precisando però che questo non equivale a un ritorno di fiamma. I due ex hanno ricominciato a vedersi e scambiarsi messaggi, ma non sono tornati a essere una coppia. "Sono sempre limpida e sincera, raccontato sempre quello che succede. Non ci sono ancora tornata insieme, nonostante questo mi ci sento e mi ci vedo. Già detto e ridetto, nessun gossip", ha precisato.

In particolare, l'ex volto di Temptation Island ha risposto a un utente, un ragazzo con cui in passato si era sentita per un breve periodo, che sosteneva di averli visti insieme in una pizzeria: "Ho deciso di rispondere a quel commento, dopodiché il ragazzo l'ha cancellato perché aveva fatto una figuraccia. Io in quella pizzeria non c'ero". I fatti, ha spiegato Francesca, sono andati diversamente:

Manuel è venuto al funerale di mio nonno, io ancora non parlavo con lui e l'ho trattato anche abbastanza di mer*a. Dopo il funerale io e miei migliori amici Marco e Emanuela abbiamo fatto un giro con la macchina. Davanti a una pizzeria al taglio c'era Manuel a mangiarsi un supplì, Marco mi ha detto che si voleva fermare e si è fumato una sigaretta fuori con lui, mentre noi siamo rimaste in macchina.

Manuel Maura vuole riconquistare Francesca Sorrentino, la sua reazione

Meno di un mese fa, Manuel aveva raccontato su Instagram di voler recuperare il rapporto con Francesca e di volerci quindi riprovare. Anche lui aveva rivelato che si erano rivisti, precisando però che la ragazza non sarebbe ancora pronta per un ritorno di fiamma, posizione che mantiene ancora oggi:

Ultimamente ci siamo incontrati e abbiamo parlato molto. Sto cercando di recuperare il rapporto con lei, non è facile perché lei è sulle spine. Come è giusto che sia. Ma non mi permette di riallacciare. Questo è il pensiero che mi tormenta. So di aver sbagliato molto con lei, spero che il tempo aggiusti tutto e possa perdonarmi.