Manu e Isabella di Temptation Island si sono lasciati: "Finita da mesi, rapporto di facciata" Manu Marascio e Isabella Recalcati, ex protagonisti di Temptation Island, si sono lasciati. Lo annuncia il giovane che rende noti i motivi della rottura: "Le cose tra noi non andavano bene, rapporto di facciata".

A cura di Stefania Rocco

A meno di un anno dalla loro partecipazione a Temptation Island, Manu Marascio e Isabella Recalcati si sono lasciati. Lo annuncia il giovane in un’intervista rilasciata a Giada Di Miceli durante il programma Non succederà più in onda su Radio Radio. Manu e Isabella avevano abbandonato il programma dopo pochissimi giorni di permanenza all’Is Morus Relais per volere della donna che aveva richiesto un falò di confronto anticipato dopo avere sentito il compagno parlare in termini non proprio lusinghieri del loro rapporto e delle aspettative della fidanzata, soprattutto sotto il profilo economico e professionale.

Perché è finita tra Manu e Isabella di Temptation Island

Manu ha raccontato che i problemi che li hanno portati a lasciarsi erano cominciati già prima di Temptation Island: “Io e Isabella facevamo un po’ fatica a capirci, era come se parlassimo due lingue diverse. Quindi poi siamo andati lì dentro e abbiamo cercato di risolvere questi problemi. Poi siamo usciti e pensavamo di averli risolti”. In realtà, le stesse difficoltà che li avevano allontanati prima del programma sono tornate a farsi sentire anche quando i due sono tornati alla loro vita quotidiana: “Qualche giorno fa è uscita la notizia della nostra rottura, anche se io non volevo, perché negli ultimi tempi alcuni problemi si sono riproposti, mentre altri non siamo mai riusciti a risolversi e abbiamo preso la decisione di lasciarci. È già un paio di mesi che siamo separati”. Quindi ha aggiunto:

Sia io che lei andavamo contro noi stessi per cercare di non tirare fuori i problemi, per cercare di non litigare, per fa sì che le cose andassero bene, ma alla fine non andavano realmente bene, era una sorta di facciata. Con il tempo ce ne siamo resi conto e abbiamo preso questa decisione, io in primis. E stata una cosa decisa insieme, quando succedono queste cose poi non è importante chi lascia, anche se magari chi ha preso la decisione definitiva sono stato io.

Manu Marascio: “La storia del ceto sociale non c’entra”

Manu ha però spiegato che le difficoltà manifestate a proposito delle differenze professionali ed economiche presenti tra loro non avrebbero avuto alcun impatto sulla decisione di lasciarsi: “La storia del ceto sociale non c’entra, più la questione di avere due visioni della vita completamente opposte e questo ci ha creato diversi problemi. Io ero convinto di andare a convivere una volta usciti dal programma, ma poi non è mai successo, non per colpa sua, non per colpa mia, ma ci aspettavamo cose diverse. Io avevo questo obiettivo, ma poi ci siamo accorti che forse è stato meglio così, non ero felice da tempo, ma cercavo di auto-convincermi che andare avanti fosse la cosa giusta per tutto quello che abbiamo passato. Lei magari avrebbe voluto, però in questo momento non era una delle sue priorità, poi lei non lavorava ancora quindi non potevamo pensare di fare questo passo”. Quindi ha concluso: “Penso che sia la scelta migliore per entrambi, magari adesso no, ma poi saremo più felici entrambi. Dopo tutto quello che abbiamo passato non posso dire che non provo nulla per lei, comunque penso che in questo momento sto meglio cosi, quindi preferisco stare da solo, per i tanti problemi, le incomprensioni e cose che in una coppia non dovrebbero esserci".