Temptation Island, Manu umiliato da Isabella: “Si vergogna di quello che faccio”. Lei vuole il falò Alla prima puntata di Temptation Island, Manu esprime tutto il disagio per il trattamento di Isabella: “Ci sono stati mesi in cui rimanevo senza un euro per giorni, perché mi sentivo di doverle dare tutto”. Lei non ci sta e chiede un confronto.

A cura di Andrea Parrella

La prima puntata di Temptation Island ha messo al centro al storia di Manu e Isabella. Fidanzati da tre anni e mezzo, vogliono mettere alla prova la loro storia d'amore. Lui ritiene che da parte della compagna ci sia un pregiudizio per via della sua provenienza sociale: abitano entrambi a Milano, ma Manuel in un quartiere di periferia. Isabella invece sostiene che quello non sia il loro unico problema.

Le parole di Manu

Nel corso della prima puntata Isabella ha subito modo di assaporare il disagio di Manu, che manifesta con i suoi compagni di avventura e in presenza delle single, il disagio provato nei confronti della compagna, che a sua detta sottolineerebbe insistentemente il senso di inadeguatezza provato a causa del comportamento di lei: "Non mi sento accettato, non ce la faccio. Secondo me lei si vergogna di quello che faccio". Manu prosegue:

Ma io non ho vissuto male, io sono contento di quello che ho vissuto, magari non è quello che ha vissuto un'altra persona ma non mi è mancato niente. Sono una persona solare, ma quando parlo di lei non lo sono più. Cosa potrei dire di buono della nostra relazione? Che mi tengo tutto dentro per inerzia? Alla fine non ti vado bene come persona, lei dice che mi ha aiutato a fare tutto, ma non è un aiuto spronarmi e dirmi "che c***o fai?". Ti fa sempre capire che non vali niente.

E ancora: "Ci sono stati mesi in cui rimanevo senza un euro per cinque o sei giorni, perché mi sentivo di doverle dare tutto quello che avevo. Io non contavo più niente, era tutto per lei. E tutt'ora è così".

La reazione di Isabella, che chiede il confronto

Isabella scoppia in lacrime guardando il video e nega: "Se incentrassi la cosa sulla questione economica, io non starei con lui". E aggiunge: "Non lo voglio più vedere, posso? Non so se sono più arrabbiata, o delusa. Io per questo ragazzo penso di aver dato qualsiasi cosa, la mia intenzione non è mai stata di screditarlo e sminuirlo, ho sempre sperato di dargli consigli per spronarlo. Io pensavo che certe cose fossero chiare. A volte lo vedo piangere e mi sento in colpa, certamente sbaglio i modi. Io voglio vederlo realizzato. Sinceramente vorrei confrontarmi con lui. Vorrei chiedergli cosa ami di me. Non ha più senso stare qui se devo continuare a sentire certe cose". Isabella quindi chiede il falò di confronto e a questo punto è Manu a dover decidere se accettare o meno: "Io non ho detto niente di male, solo la verità, non capisco che senso abbia un confronto ora.