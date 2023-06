Chi sono Isabella e Manu, coppia a Temptation Island 2023 Isabella e Manu sono una delle coppie di Temptation Island. Fidanzati da tre anni e mezzo, vivono entrambi a Milano ma in due zone diverse: lui in un quartiere popolare, lei in centro. Proprio queste differenze socio economiche hanno portato il ragazzo, innamorato della compagna, a partecipare al programma.

Isabella e Manu sono una delle sette coppie di Temptation Island 2023, reality che riparte lunedì 26 giugno su Canale 5 dopo un anno di stop. Fidanzati da tre anni e mezzo, vivono entrambi a Milano, ma provengono da realtà socio economiche diverse: lei vive in centro, mentre lui in un quartiere popolare. A contattare il programma è stato il ragazzo che, nonostante sia innamorato di Isabella, non riesce a trovare un punto di incontro su dove cercare casa.

Chi sono Manu e Federica

Manu ha 27 anni e lavora come tranviere a Milano. Isabella ne ha 26 e lavora per un'agenzia di organizzazione di eventi. Vivono nella stessa città ma provengono da due realtà socio economiche completamente diverse: lui proviene da un quartiere popolare mentre lei ha sempre vissuto nel centro della città. Sono fidanzati da tre anni e mezzo.

Perché Manu e Federica partecipano a Temptation Island

Come hanno raccontato nel video di presentazione, Manu e Isabella vengono da due realtà socio economiche agli opposti. Se lui ha sempre vissuto in un quartiere popolare, lei è cresciuta in centro. È stato Manuel a contattare Temptation Island: "Sono molto innamorato di Isabella, sogno un futuro con lei, vorrei anche andare a convivere, ma non troviamo un punto d'incontro su dove andare". Isabella è a sua volta molto innamorata di Manu, ma crede che i loro problemi di coppia dal comportamento di Manu e non da una questione legata al dove andare a vivere: "Il mio lamentarmi non deriva dal nostro mondo diverso o da modi di vivere differenti. Deriva proprio dalla sua persona, dai suoi atteggiamenti.Se non fossi innamorata di Manu, nulla mi terrebbe legata a lui perché ci sono tante cose che non vanno".