Isabella e Manuel commossi lasciano insieme Temptation Island: “Non voglio cambiarti o sminuirti” Falò di confronto tra Manuel Marascio e Isabella Recalcati nella puntata del 3 luglio di Temptation Island, che dopo aver parlato dei loro problemi con le lacrime agli occhi, decidono di lasciare insieme il programma.

A cura di Elisabetta Murina

La puntata del 3 luglio di Temptation Island si è aperta con il falò di confronto tra Isabella Recalcati e Manuel Marascio. Era stata la ragazza a chiedere di poterlo incontrare dopo aver sentito alcune sue dichiarazioni.

Cosa aveva detto Isabella di Manuel

Manuel ha accettato il falò di confronto con Isabella e, sedutosi di fronte a Filippo Bisciglia e accanto alla fidanzata, ha visto alcune sue dichiarazioni. La ragazza, alla compagna di avventura Vittoria, aveva raccontato: "Lo vedo arrendevole, è proprio l'iniziativa che manca, il dire di creare dei ricordi insieme".

Isabella aveva precisato anche di non volere chissà quale ricchezza da parte di Manuel, contrariamente a quanto aveva dichiarato lui: "Non è vero che voglio che lui mi porti chissà dove. Se pensa questo, non ha capito niente di me. Ci tengo talmente tanto che non voglio si senta così con me, che si sminuisca".

Il falò di confronto: Manuel e Isabella escono insieme da Temptation Island

Finiti i video della fidanzata, Manuel si è subito commosso: "Non ce la faccio a vederla stare così, mi sento di me**a. Ogni cosa che faccio, sbaglio". Isabella ha spiegato che le sue affermazioni, sia nel programma che nel corso della loro relazioni, non vogliono sminuire il fidanzato:

Non voglio farti sentire così, non dico le cose per sminuirti. Non è cattiveria, ma per dire miglioriamo insieme, cerchiamo di stare meglio insieme. Non voglio la luna, voglio stare bene con te.

Manuel però ha spiegato di non aver accettato diverse dichiarazioni della fidanzata sul suo conto:

Come fai a dire alla persone che ami non vengo a vivere con te perché non voglio fare la vita che hai fatto fino ad ora. Ti sembra normale che io debba buttare sempre giù? Ho l'iniziativa, ti do anche l'anima, ma non posso più di così. Vado a lavorare, dormo cinque ore per venire da te e fare colazione insieme. Penso che non ti basti questo.

Anche Isabella si è commossa nel sentire il fidanzato e ha spiegato di essere insicura, di aver bisogno di lui e di amarlo. Lasciarlo non è mai stata una opzione, la soluzione è cercare di capirsi meglio a vicenda:

Se dico voglio uno ricco, lo dico per scherzare, se volessi uno ricco ce l'avrei già. Se non mi andassi bene, non starei con te. Non ti voglio cambiare, non le dico per sminuirti, ma perché credo in te. Voglio che tu faccia le cose per te, non sei un debole, non hai bisogno di me e basta, puoi contare anche su te stesso.

Nel corso del falò, Isabella e Manuel si sono avvicinati sempre di più, abbracciandosi e sfogandosi a per capire che i loro problemi. "Non ti ho mai detto non comprarti le scarpe perché mi devi portare fuori a cena", ha ribadito Isabella. Poi, con le lacrime agli occhi, ha aggiunto: "Vorrei anche avere una spalla in lui, ho tante insicurezze, preferisco mettere al sicuro lui che mettere al sicuro me". La coppia decide di lasciare insieme Temptation Island.