“Isabella ha iscritto Manuel a sua insaputa, vuole la tv”, il retroscena sulla coppia di Temptation Fanpage.it ha contattato Giusi Alemanno, che ha partecipato ai casting di Temptation Island lo stesso giorno di Isabella Recalcati e Manuel Marascio, insieme al suo compagno. La ragazza ha svelato alcuni retroscena: “Lei ha inviato la partecipazione con il nome di Manuel, senza che lui lo sapesse. Cerca visibilità e vuole entrare in tv”.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Isabella Recalcati e Manuel Marascio sono una delle coppie più chiacchierate sui social dopo la prima puntata di Temptation Island 2023. Lui lavora come tranviere e vive a Cesano Boscone, poco fuori Milano, mentre lei abita in una zona centrale della città e il suo ultimo impiego è stato junior product manager per una società che realizza pezzi di ricambio elettronici. Queste differenze socio economiche hanno spinto il ragazzo a contattare il programma: è innamorato della fidanzata (con cui sta da tre anni e mezzo) e vorrebbe vivere con lei, ma non riescono a trovare un accordo sul luogo in cui trasferirsi.

Fanpage.it apprende un retroscena sulla loro partecipazione al programma. A fornirlo è Giusi Alemanno, che ha partecipato ai casting di Temptation Island lo stesso giorno di Isabella e Manuel, insieme al fidanzato Salvatore. La ragazza sostiene che Isabella abbia costretto Manuel a partecipare, inviando la candidatura a sua insaputa, con il solo scopo di entrare nel mondo della televisione.

Giusi, sotto il video di presentazione di Isabella e Manuel hai scritto: "È tutto falso, lui è stato costretto da lei. Lei ha fatto la domanda con il nome di lui solo per entrare in tv”. Mi racconti meglio?

Leggi anche Manuel Marascio tranviere e commesso di Mc Donald’s, che lavori ha fatto prima di Temptation Island

A marzo io e il mio ragazzo siamo andati a Roma per fare il casting di Temptation Island. Una volta arrivati, ci hanno fatti entrare in due stanze separate, da una parte le donne e dall'altra gli uomini. Dopo aver fatto delle foto, sia singole che di coppia, abbiamo compilato dei moduli e risposto ad alcune domande sulla nostra relazione. Io quindi ero insieme a Isabella, mentre il mio compagno con Manuel. Lei faceva dei complimenti ai ragazzi che erano lì, mentre lui ha raccontato al mio compagno che non aveva compilato alcun format per partecipare, ma era stata Isabella a fare tutto.

Cioè?

Isabella ha inviato la partecipazione al programma con il nome di Manuel, senza che lui sapesse niente. Quando poi lo hanno chiamato la prima volta, lui era al lavoro e ha detto che non poteva parlare. Dopo si è confrontato con lei per sapere come comportarsi e la fidanzata gli ha spiegato di aver fatto tutto in cerca di visibilità e con lo scopo di entrare in tv.

Giusi Alemanno ha partecipato ai casting lo stesso giorno di Isabella e Manuel, insieme al compagno

Manuel però ha accettato comunque di partecipare a Temptation Island.

Sì, perché gli conveniva. A noi è sembrato un bravissimo ragazzo però molto influenzabile, che farebbe di tutto pur di accontentare la fidanzata. Isabella è molto esigente nei suoi confronti. Lui poi ha raccontato al mio compagno che era preoccupato perché non sapeva come fare con il lavoro, dal momento che fa il tranviere e non poteva assentarsi per troppo tempo.

Cosa ne pensi di Manuel e Isabella nella prima puntata?

Ho qualche dubbio sul falò di confronto chiesto da Isabella dopo soli tre giorni nel programma, soprattutto visto che Manuel non ha fatto niente. Non credo che lui accetterà subito, sicuramente daranno un altro pò di spettacolo, a meno che per esigenze lavorative non siano entrambi costretti a lasciare. Lei è disposta a tutto pur di entrare in tv, secondo me molto probabilmente si candiderà per Uomini e Donne o il Grande Fratello.

Manuel e Isabella

Per Uomini e Donne, però, dovrebbe essere single. Credi lascerà Manuel?

Secondo me usciranno separati o, anche se decidessero di andare oltre i loro problemi, si lasceranno poco dopo la fine del programma.

Hai parlato con qualcun altro di quanto hai saputo ai casting?

Ho inviato una segnalazione a Witty Tv in cui ho spiegato tutto, per il momento però non mi hanno ancora contattata.