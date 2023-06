Che lavoro fa Isabella Recalcati di Temptation Island 2023: l’ultimo impiego è uno stage Cresce la curiosità del pubblico di Temptation Island intorno alla figura di Isabella Recalcati, protagonista del programma insieme al fidanzato Manuel Marascio. Accusata di essere eccessivamente interessata a soldi e professione, e di vergognarsi del lavoro del compagno, ecco di che cosa si occupa.

A cura di Stefania Rocco

Isabella Recalcati è stata tra i protagonisti più interessanti della prima puntata di Temptation Island 2023. Nata e cresciuta a Milano 27 anni fa, Isabella si è imposta tra i personaggi più chiacchierati del debutto del docu-reality di Canale5 (un evento televisivo estivo considerati gli ascolti notevoli) soprattutto in virtù dei racconti del fidanzato Manuel Marascio sul suo conto. Manuel sostiene che Isabella sia eccessivamente interessata a soldi e professione, al punto da averlo fatto sentire più volte non all’altezza delle sue aspettative. “Lavoro per darle tutto quello che posso, per me non compro nemmeno un paio di scarpe”, ha raccontato dispiaciuto il giovane, rivelando che la fidanzata non considera la sua professione di tranviere un lavoro degno di essere chiamato tale. Il giovane si è spinto così in là con le sue dichiarazioni da avere obbligato la fidanzata a chiedere un falò di confronto immediato. Ma chi è Isabella e da quale realtà professionale proviene?

Che lavoro fa Isabella Recalcati di Temptation Island

Isabella si è laureata nel 2021 alla IULM in Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa. Ma già del 2017 aveva cominciato la sua scalata nel mondo del lavoro. Secondo quanto segnalato nel suo profilo Linkedin, la sua prima esperienza professionale risale al settembre 2017 quando ha ottenuto un contratto di lavoro stagionale con Borsalino nel ruolo di commessa. Due anni dopo, a dicembre 2019, Isabella è entrata a far parte della squadra che gestisce lo show-room di Vivienne Westwood a Milano. Tra le mansioni previste dal suo contratto, anche questo durato un mese, rientravano l’accoglienza e l’assistenza clienti. Successivamente, anche in questo caso per qualche mese, Isabella ha lavorato come junior social media manager per una società di consulenza che realizza campagne pubblicitarie per alcuni tra i più prestigiosi marchi di moda nel mondo: da Giorgio Armani a Pinko, Chiara Ferragni, Superga e diversi altri. A partire dal 2019 e per oltre 3 anni, la protagonista di Temptation Island ha fatto parte dello staff eventi du una società, anche questa milanese, che si occupa di fornire hostess, promoter, interpreti e modelle per eventi musicali e di moda. L’ultimo impiego – il primo in un campo completamente differente rispetto al settore moda e comunicazione – è durato poco più di un anno e ha visto Isabella impiegata come junior product manager per una società che si occupa di realizzare pezzi di ricambio elettronici.

Isabella Recalcati ha già chiesto un falò di confronto

La partecipazione di Isabella a Temptation Island potrebbe durare meno del previsto. La ragazza ha già chiesto un falò di confronto al fidanzato a pochi giorni dall’ingresso delle coppie nei villaggi. A disturbarla, con ogni probabilità, è il racconto che il compagno ha fatto della loro storie e, in particolare, del carattere della fidanzata, descritta come una donna ossessionata da soldi e ambizione.