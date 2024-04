video suggerito

Daniele De Bosis di Temptation Island: "L'ansia mi sovrasta tutto il giorno, non so come gestirla" Con una storia pubblicata su Instagram, l'ex protagonista di Temptation Island Daniele De Bosis ha fatto sapere di star attraversando un periodo complicato a causa dell'ansia: "Mi sovrasta appena sveglio fino a quando non vado a dormire. Mi sono isolato da tutto e tutti".

A cura di Elisabetta Murina

L'ex protagonista di Temptation Island, Daniele De Bosis, ha deciso di condividere con i follower un momento delicato della sua vita. Con una storia pubblicata su Instagram, ha fatto sapere di star attraversando un periodo complicato a causa dell'ansia: "Mi sovrasta appena sveglio fino a quando non vado a dormire. Mi sono isolato da tutto e tutti".

Il racconto di Daniele De Bosis

"Per me è difficile anche solo condividerlo o pensarlo, ma è giusto che ne parli", ha esordito Daniele De Bosis su Instagram. L'ex volto di Temptation Island, protagonista dell'ultima edizione in coppia con Vittoria Egidi, ha deciso di parlare per la prima volta del periodo difficile che sta attraversando e che l'ha portato a isolarsi dalle persone che gli sono sempre state vicine:

Sto passando davvero un periodo di mer*a con l'ansia che mi sovrasta appena sveglio fino a quando non vado a dormire. Mi sono isolato da tutto e tutti, anche dagli amici veri, quelli che ci stanno sempre nonostante tutto. Questo periodo NO più che altro mi sarà utile anche per capire le persone vere, quelle che non spariscono in un momento di bisogno o comunque ti supportano nonostante la tua assenza.

De Bosis ha deciso di iniziare un percorso con uno specialista per poter stare meglio: "Ho iniziato a farmi seguire perché ho perso obbiettivi e hobby". É la prima volta che si trova ad affrontare una situazione del genere: "Mi trovo spiazzato e non so come gestire tutto questo".

Il post di Daniele dopo Temptation Island

Non è la prima volta che il ragazzo, su Instagram, parla con i follower di come si sente. Era già successo qualche mese fa, quando tornato da Temptation Island aveva fatto sapere di non essere stato bene e di essersi sentito come se il mondoo gli fosse crollato addosso, complice anche la fine della storia con Vittoria Egidi. "Mai mi sarei aspettato che potesse finire la mia relazione in questo modo così freddo senza aver ricevuto un abbraccio o comunque un po’ di umiltà", aveva raccontato.