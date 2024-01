La confessione di Gabriela Chieffo di Temptation Island: “Sono rimasta incinta a 15 anni” L’ex concorrente di Temptation Island Gabriela Chieffo ha confessato su Instagram di essere rimasta incinta, quando aveva 15 anni, del fidanzato Giuseppe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

Gabriela Chieffo, una delle protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island ha confessato di aver essere stata incinta del fidanzato Giuseppe Ferrara quando aveva solo 15 anni. Una confessione che la donna ha fatto rispondendo a una serie di domande che i fan le hanno posto nelle storie Instagram. Gabriela e Giuseppe sono stati una delle coppie più chiacchierate dell'ultima edizione del programma che vede protagoniste coppie in crisi e tentatori e tentatrici, sia perché la loro storia è cominciata quando lei aveva 12 anni e lui 16, sia per l'estrema gelosia dell'uomo che era infastidito anche quando lei doveva andare a comprare il pane da sola.

La coppia era uscita dalla trasmissione separata, salvo poi essere tornata assieme qualche settimana dopo la fine di Temptation e i due sono ancora fidanzati. Qualche mese fa, anzi, hanno anche rivelato la data delle nozze e parlando dell'abito da sposa Gabriela ha scritto di non averlo ancora visto, ma che le sarebbe piaciuto che fosse realizzato su misura e aveva anche aggiunto un'altra informazione: "In realtà, non ve ne ho parlato, ma ho avuto una gravidanza nel 2019 dove dormivo per 24H. Magari un giorno vi racconterò di più" e quando un'altra persona le ha scritto Avevo solo 15 anni" ha scritto "A 17 anni sei rimasta incinta di Giuseppe? parlacene", Gabriela ha risposto: "Ve ne parlerò, avevo 15 anni".

Qualche mese fa a Verissimo, la donna aveva raccontato cosa fosse successo dopo la fine del programma e il riavvicinamento tra i due: "I miei genitori hanno fatto un discorso anche a lui. Gli hanno detto che gli vogliono bene ma che non vogliono che io stia male. Gli hanno chiesto se fosse sicuro di volere stare con me. Perché da gennaio ho avuto un crollo, ho perso 45 chili, sono stata malissimo. Quando finalmente mi ha raccontato la verità, sono riuscita a mettere un punto".