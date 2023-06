Manuel Marascio tranviere e commesso di Mc Donald’s, che lavori ha fatto prima di Temptation Island Manuel Marascio è il protagonista di Temptation Island che rischia di lasciare il programma dopo avere svelato le critiche ricevute dalla fidanzata Isabella Recalcati a proposito dei lavori fatti fino a oggi. Nel suo curriculum, tutte le sue esperienze professionali.

A cura di Stefania Rocco

Manuel Marascio è il protagonista di Temptation Island che rischia di lasciare per primo la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Il motivo? La fidanzata Isabella Recalcati non ha apprezzato il modo in cui il compagno l’ha descritta e ha chiesto un falò di confronto immediato a pochi giorni dall’ingresso delle coppie nei villaggi. Manuel, a poche ore dall’inizio della sua avventura nel “programma dei sentimenti”, ha raccontato che Isabella critica ogni professione svolta fino a oggi. Lo ritiene poco ambizioso e ancor meno concentrato nel cercare di migliorare la sua vita professionale col fine ultimo di guadagnare di più. “Mi ha detto che una sua amica ha comprato un attico da 1 milioni di euro a Milano. Io non posso permettermelo”, ha svelato candidamente, precisando quale sarebbe il metro di paragone con il quale la fidanzata lo obbligherebbe a misurarsi.

Che lavoro fa Manuel Marascio di Temptation Island

Ma che lavoro fa Manuel Marascio di Temptation Island? L’ultima attività svolta p quella di tranviere, come lui stesso ha raccontato in trasmissione. “Isabella non lo considera nemmeno un lavoro. ‘Ma che lavoro è il tranviere?’, mi ha detto”, ha raccontato deluso il giovane, aggiungendo di essersi più volte messo in secondo piano rispetto alla compagna, spendendo per cene e regali più di quanto si sarebbe potuto permettere solo allo scopo di regale un assaggio di quello stile di vita che la giovane sogna. Manuel ha raccontato di essere un ragazzo comune, di origini umili. Nel suo profilo Linkedin scrive di avere lavorato come cameriere a Glasgow, in Inghilterra, prima di tornare in Italia. A quell’esperienza ne è seguita un’altra molto simile: a partire dal marzo 2016, Manuel ha lavorato per Mc Donald’s nel ruolo di steward. Un curriculum diverso da quello della fidanzata Isabella che si è occupata soprattutto di marketing e comunicazione.

Manuel Marascio: “Per Isabella dovrei guadagnare almeno 6 mila euro al mese”

In trasmissione, Manuel ha raccontato quali sarebbero gli standard della compagna: “Non vorrei sentirmi più inferiore a lei. Mi piacerebbe che mi considerasse una persona valida. Faccio tanto per lei. Certi mesi per pagarle le cene sono rimasto senza soldi per diversi giorni. Dice che a Milano una persona deve guadagnare almeno 6.000 euro al mese. La sua migliore amica ha un attico da un milione di euro. Io non mi posso permettere certe cose”. Dichiarazioni che hanno spinto Isabella a chiedere un falò di confronto immediato.