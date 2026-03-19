Gianluca Costantino rivela: “Sapevo che tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura non fosse mai finita”

Gianluca Costantino rompe il silenzio dopo l’ufficializzazione del ritorno di fiamma tra la sua ex Francesca Sorrentino e Manuel Maura. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne risponde dopo mesi alle dichiarazioni rilasciate da Maura a Fanpage.it, svelando un retroscena: “Mi avevano detto da subito che tra loro il legame non si fosse mai spezzato”.

Gianluca Costantino rompe il silenzio dopo l'ufficializzazione del ritorno di fiamma tra la sua ex Francesca Sorrentino e Manuel Maura. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne risponde dopo mesi alle dichiarazioni rilasciate da Maura a Fanpage.it, svelando un retroscena sulla loro frequentazione: "Mi avevano detto da subito che tra loro il legame non si fosse mai spezzato".

Le parole di Gianluca Costantino

Il ritorno insieme di Francesca Sorrentino e Manuel Maura, confermato da recenti avvistamenti e video social, non ha colto di sorpresa Gianluca Costantino, che fu la scelta dell'ex tronista circa un anno fa. In un'intervista a Casa Lollo ha deciso di rispondere alle critiche ricevute da Maura nei mesi scorsi, svelando retroscena su un rapporto che, a suo dire, non è mai stato limpido: "Dal giorno 3 mi hanno detto che lei aveva questa relazione mai finita. Non l’ho mai detto ai social perché non sono il tipo che infanga le persone se non ho la verità in mano, ma quello che è venuto fuori oggi non mi stupisce perché me l'hanno sempre confermato", le parole. L'ex corteggiatore cita anche un episodio emblematico avvenuto al matrimonio di un'altra coppia storica di Temptation Island, Gabriella Chieffo e Giuseppe Ferrara: "Tutti hanno notato che avevano atteggiamenti molto vicini, ravvicinati. È finita da subito e sono andato per la mia strada".

La risposta all'affondo di Manuel Maura su Fanpage.it

Il punto di rottura risale allo scorso 5 febbraio, quando Manuel Maura dichiarò a Fanpage.it che Costantino non fosse "alla portata" della sua ex: "Gianluca è andato a pregarla, non si è comportato da uomo. Secondo me era lì solo per visibilità", aveva sentenziato Maura. Oggi l'ex corteggiatore restituisce l'attacco, contestando la legittimità di quel giudizio e leggendoci un chiaro segnale di gelosia: "Avevo visto l’intervista in cui lui diceva che non fossi all’altezza di Francesca. Mi sono venuti dei dubbi: come fai a dire che non ti sono simpatico se non mi conosci? Se guardiamo indietro, tutto questo astio nei miei confronti lo nutriva forse per un motivo ben preciso".

Francesca Sorrentino sul trono di Uomini e Donne

Costantino ha anche rivelato che la chiusura con Sorrentino sarebbe stata piuttosto brusca. La situazione sarebbe degenerata dopo averle comunicato l’intenzione di dire la verità sul fatto di non aver trovato in lei una persona realmente predisposta a una conoscenza. A quel punto, lei avrebbe reagito con rabbia, arrivando a bloccarlo sui social. Nonostante la mancanza di trasparenza percepita, l'ex corteggiatore ha concluso sottolineando di non provare rancore, dicendosi comunque felice per il suo ritorno di fiamma con l’ex fidanzato.