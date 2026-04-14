Malore per Gemma Galgani prima di Uomini e Donne: “Intossicazione alimentare, ero in apnea”

Gemma Galgani ha rischiato il forfait a Uomini e Donne. La Dama ha avuto un improvviso problema di salute arrivato nel momento meno opportuno: quello delle registrazioni decisive per la chiusura della stagione.

Gemma Galgani ha rischiato il forfait. Il volto simbolo di Uomini e Donne, protagonista assoluta del dating show da oltre quindici anni, ha fatto scattare l'allarme tra i suoi follower a causa di un improvviso problema di salute. Un contrattempo che arriva nel momento meno opportuno: quello delle registrazioni decisive per la chiusura della stagione.

Malore per Gemma Galgani: “Ero in apnea”

Il malore è arrivato senza preavviso. Attraverso i suoi canali social, la dama ha descritto ore di sofferenza fisica che l'hanno costretta a un temporaneo isolamento. "Rieccomi, ero in apnea. Intossicazione alimentare, terribile", ha scritto la torinese, spiegando di aver finalmente superato la fase più acuta della crisi. Nonostante la spossatezza, la presenza della Galgani negli studi Elios per le riprese di oggi, martedì 14 aprile, sembra confermata. Resta però il dubbio sulla sua tenuta fisica: l'intossicazione è stata pesante e non è escluso che la dama possa prendersi un momento di riposo forzato prima del gran finale di stagione previsto per maggio.

Il percorso della dama a Uomini e Donne

Per Gemma Galgani non è un periodo facile, nemmeno sul fronte sentimentale. Se la salute sembra tornare lentamente in sesto, il cuore continua a subire colpi bassi. Le ultime anticipazioni del programma, infatti, descrivono una Gemma nuovamente al centro di un rifiuto. La conoscenza con Antonio, cavaliere arrivato in studio per corteggiarla, sarebbe già arrivata al capolinea sotto i colpi dei sospetti di Gianni Sperti. Messo alle strette, l'uomo avrebbe confessato di non provare alcuna attrazione fisica per la dama, gelando le sue aspettative. Un copione che si ripete, proprio mentre sullo sfondo resta il fantasma di Giorgio Manetti, che recentemente aveva riaperto (almeno a parole) alla possibilità di un ritorno di fiamma, ricevendo però il silenzio glaciale della sua storica ex. Con la fine del programma ormai alle porte, il tempo per di trovare il vero amore si restringe drasticamente. Resta da capire se il malore sarà l'ultimo ostacolo di una stagione movimentata.