La reazione di Rosario Guglielmi al bacio tra la ex Lucia Ilardo e Renato al GF Vip, il commento sui social

Al Grande Fratello Vip è scattato il primo bacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi, a pochi giorni dall’inizio del reality. Sui social quasi immediata la reazione dell’ex Rosario Guglielmi, con cui ha affrontato il percorso a Temptation Island.

Nella casa del GF Vip, nella notte tra il 23 e il 24 marzo, è scattato il primo bacio tra due concorrenti. Si tratta di Lucia Ilardo e Renato Biancardi, che si sono lasciati andare alla passione. Sui social, poche ore dopo, è comparso un video pubblicato dall'ex Rosario Guglielmi, che è apparso a tutti gli effetti come una reazione a quanto accaduto nella Casa più spiata d'Italia. Pare che anche il ragazzo sia in lizza per entrare, non come concorrente, ma per un confronto proprio con la fidanzata. Potrebbe essere l'occasione per tornare a essere una coppia?

Poco dopo il bacio tra Lucia e Renato nella Casa, Rosario Guglielmi ha pubblicato sul suo profilo Instagram un breve video che appare a tutti gli effetti come una risposta a quanto accaduto al GF Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne (anche se per poco), ha condiviso un breve video in cui beve una tazza di caffè, su cui si legge la scritta ‘sti cazzi', scrivendo: "Risposta ad ogni problema".

Dopo l‘avventura insieme a Temptation Island, dal quale erano usciti separati decidendo di prendere strade separate, Maria De Filippi aveva proposto a Rosario di diventare il nuovo tronista. Il ragazzo aveva subito accettato l'invito, ma il percorso era finito ancor prima di iniziare. A settembre infatti, Lucia si era presentata in studio e aveva raccontato di aver avuto un rapporto sessuale con Rosario, dopo che lui aveva già accettato l'invito. Nei mesi successivi, la ragazza aveva raccontato a Verissimo di essere ancora innamorata dell'ex e di star facendo di tutto per recuperare il rapporto. "Mi sono presentata sotto casa sua diverse volte, spesso non ha voluto incontrarmi", aveva infatti spiegato. Lui però non aveva mai accettato un tentativo di riconciliazione: "Non servono i suoi gesti, sono ferito dai suoi tradimenti".