Selvaggia Lucarelli punge Ibiza Altea: “Accetta il due di picche di Renato e vivitela serenamente”
Scontro al Grande Fratello Vip sugli affari di cuore. All'interno della casa sembrano essere sempre più vicini, col primo bacio già a referto, Renato Biancardi e Lucia Ilardo. Proprio Renato, però, aveva avuto un timido contatto con Ibiza Altea che, in diretta nel corso della terza puntata, ha liquidato tutto così: "Forse lui trova leggerezza in Lucia". E allora Lucia ha ribadito, quasi risentita per le parole della Altea:
Io sono stata la prima a dire che lei nonostante abbia un figlio a casa, ha solo 26 anni e quindi è libera di lasciarsi trascinare dalla leggerezza. Che lei mi dia della leggera…Renato? Io mi trovo bene e mi diverto. Sono qua per divertirmi, anche. Non sono qua per cercare marito.
Ma la stessa Lucia ha cercato anche Nicolò: "Sono andata da Nicolò perché ho avuto la sensazione che lui si avvicinasse ad Ibiza". D'altro canto, però, lo stesso Nicolò sgombra il campo da ogni possibile fraintendimento: "Io sono venuto qua tranquillo. Non ho interesse nei suoi confronti". A questo punto, il blocco si fa interessante e tira in ballo anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Soprattutto Selvaggia Lucarelli si è fatta sentire e ha preso la parola per punzecchiare Ibiza Altea rea di non essere esattamente "femminista" nell'atteggiamento: "Ibiza parla di valori, ma cosa intendi? Dare a una ragazza della leggera perché a 26 flirta con chi le pare nella casa? Seconda cosa: trovo molto sgradevole che tu non accetti il rifiuto di Renato. Accetta questo due di picche e vivitela serenamente".
La fine del blocco non mette il punto su nessuna delle questioni aperte. Resta che Lucia e Renato, probabilmente, continueranno a vivere con grande leggerezza la loro convivenza nella casa e, come detto anche da Ilary Blasi in puntata, "se non rose fioriranno".