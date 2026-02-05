Maria De Filippi rimprovera Gemma a Uomini e Donne: “Mi preoccupi”, si parla di addio al programma per la Dama

Maria De Filippi ha rimproverato Gemma Galgani a Uomini e Donne per il suo comportamento “ossessivo” nei confronti di Mario Lenti. Cosa è successo in puntata ieri e perché si parla di un addio della dama al programma.

Maria De Filippi nella puntata di Uomini e Donne ieri, mercoledì 4 febbraio 2026, ha rimproverato Gemma Galgani per essersi avvicinata nuovamente a Mario Lenti, Cavaliere che dopo una brevissima frequentazione, l'ha rifiutata e continua a farlo tutt'oggi. La conduttrice del dating show ha sgridato la Dama quando ha notato che in una pausa, durante la puntata, ha chiacchierato con l'uomo. "Gemma, ma sei ancora andata da Mario? Inizio a preoccuparmi, sta diventando ossessiva la cosa, non è normale", ha dichiarato appena tornata in onda. "Sono andata a prendere un po' d'acqua. Ero lì, Mario non c'entra niente" ha provato a giustificarsi Gemma, visibilmente rammaricata per la sgridata. "Gemma, scusa se sono netta, ma lo faccio per affetto. Lo dico per farti capire", ha concluso la De Filippi, prima di tornare alle vicende sentimentali dei protagonisti del parterre.

La sedia di Gemma Galgani a Uomini e Donne in bilico?

Da oltre dieci anni Gemma Galgani rappresenta uno dei volti più riconoscibili di Uomini e Donne: simbolo del Trono Over, nato praticamente insieme a lei, nel 2010, ha sempre catalizzato l'attenzione e occupato ampi spazi narrativi all'interno del programma. Negli ultimi tempi, però, la ripetitività delle dinamiche che ruotano attorno alle sue (sempre più brevi) storie sentimentali potrebbero aver stufato. Dal suo vittimismo reiterato all'idealizzazione dei partner che puntualmente la deludono, la narrazione televisiva di Gemma Galgani sembrerebbe non reggere più i meccanismi del programma. Stando alle anticipazioni delle ultime puntate registrate in studio – che andranno in onda prossimamente – emerge che la Dama potrebbe lasciare il programma dopo circa 15 anni. Il suo posto nel parterre sarebbe quindi in bilico: dopo l'ennesimo no da Mario Lenti, si legge su ComingSoon.it, nel corso delle ultime registrazioni sarebbe stata messa da parte anche dagli addetti ai lavori che preferirebbero ora dare spazio a chi crea più dinamiche televisive.