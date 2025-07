Giorgio Manetti non tornerebbe a Uomini e Donne: “Ora ci sono solo fenomeni, ho rifiutato anche il Gf Vip”

Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti assoluti di Uomini e Donne, capace di rilanciare il Trono Over grazie alla storia appassionata con Gemma Galgani. Lui il bello e impossibile, lei perdutamente innamorata e con qualche anno più di lui: ai tempi, la risoluzione del loro rapporto meritò, secondo Mediaset, perfino una messa in onda in prima serata. Adesso, a distanza di anni, il toscano torna a parlare del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi e spiega perché non ci tornerebbe mai.

Le parole di Giorgio Manetti sul dating show

In un'intervista a Comingsoon.it, l'ex Cavaliere ha ripercorso l'esperienza nel programma di De Filippi, ammettendo che tornerebbe in Tv solo per condurre una trasmissione tutta sua, un format simile a quello di Stranamore, "dove sarei a contatto con gente comune, senza fenomeni o pseudo personaggi televisivi", le parole. È grato a Uomini e Donne, ma non tornerebbe a partecipare: "Credo che siano cambiate le dinamiche, non vedo più quel tipo di atmosfera che c'era durante gli anni della mia partecipazione. Adesso, il titolo più appropriato per lo show dovrebbe essere ‘Fenomeni e Fenomene'".

Nel 2020, in effetti, rifiutò il Gf Vip per un motivo simile, perché non si sarebbe sentito a suo agio a dover trascorrere mesi a stretto contatto con i personaggi del mondo dello spettacolo, da cui si sente distante.

Gli ex di Uomini e Donne e il sogno della conduzione: il caso di Giulia De Lellis

Quella di Manetti è una comprensibile ambizione, che risulta verosimile soprattutto visto il successo che il toscano raccolse durante la sua partecipazione al dating-show. Nei fatti, però, l'unica che è riuscita in un intento simile è Giulia De Lellis. Partecipò come corteggiatrice di Andrea Damante nel 2016, ma la sua carriera televisiva è andata ben oltre quel ruolo. Dopo il programma, ha lavorato come opinionista, concorrente in altri reality e come conduttrice. Nel 2021, infatti, condusse Love Island Italia, disponibile su Prime Video, e due anni più tardi Call of beauty e Amore alla prova – La crisi del settimo anno.