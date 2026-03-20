Segnalazione su Martina Calabrò: la corteggiatrice di Solimeno nei video con gli amici di Gianmarco Steri

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A pochi giorni dalla registrazione della scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, emergono nuovi dettagli sulle frequentazioni di una della sue corteggiatrici, Martina Calabrò. Alcuni filmati risalenti alla notte di Capodanno mostrano la ragazza trascorrere la serata in un locale in compagnia di un gruppo ristretto di persone riconducibili a Gianmarco Steri, attuale compagno di Martina De Ioannon. Tra i presenti figurerebbe anche il profilo social noto come "Enzakkione", figura da sempre molto vicina a Steri.

La segnalazione su Martina Calabrò

In alcuni filmati diffusi sui social dall'esperta di gossip Daria Restaino, si vede Martina Calabrò insieme a Enzakkione, amico di Gianmarco Steri che ha spesso presenziato anche nel programma. Le immagini risalgono allo scorso dicembre, quando già la ragazza aveva cominciato il suo percorso come corteggiatrice. La questione tocca i delicati trascorsi tra Ciro Solimeno, attuale tronista nel dating show di Maria De Filippi, e Gianmarco Steri. Il napoletano era stato la scelta di Martina De Ioannon alla fine del suo trono: una storia durata solo pochi mesi e naufragata prima che lei iniziasse la sua attuale relazione proprio con Steri.

Se è vero che potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza, ritrovare oggi Calabrò nelle stesse cerchie di amici dell’uomo che lo ha sostituito accanto a De Ioannon, solleva per gli utenti qualche dubbio sulla trasparenza del suo percorso. Le segnalazioni, tra l'altro, non si limitano ai video della notte di San Silvestro: diverse testimonianze confermano la presenza della ragazza in altri contesti privati legati allo stesso gruppo di amici del barbiere romano.

Martina Calabrò insieme agli amici di Steri

La coincidenza al concerto di Gigi D'Alessio

A completare il quadro è quanto accaduto durante una delle ultime esterne. Ciro Solimeno e Martina Calabrò sono stati avvistati insieme al concerto di Gigi D'Alessio, un evento a cui hanno partecipato, tra il pubblico, anche la coppia formata da Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Se la presenza allo stesso concerto può essere archiviata come una casualità, la somma dei contatti tra la corteggiatrice e la cerchia di Steri sposta l'attenzione sulla reale natura di questi rapporti. Resta da capire se questi elementi verranno affrontati in studio per un confronto diretto, prima che il tronista pronunci il nome della sua scelta finale.