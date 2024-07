video suggerito

Furto in casa di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti: come sono entrati i ladri e cosa hanno rubato I ladri che sono entrati in casa Zaccagni-Nasti alla Camilluccia sono passati dalla porta finestra del bagno e hanno aperto la cassaforte con un frullino, portando via soldi, gioielli ed altri oggetti di valore. È il secondo furto in 8 mesi nell’abitazione del calciatore e dell’influencer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono entrati da una porta finestra del bagno, hanno messo a soqquadro la casa, frugando all'interno dei mobili. Con un frullino hanno aperto la cassaforte. Così hanno agito i ladri che si sono intrufolati dentro casa di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. Il bottino portato via al calciatore della S.s Lazio e all'influencer napoletana è di costosi gioielli, orologi Rolex, scarpe e borse di brand di lusso, e denaro per una cifra non nota. Prima di andarsene i malviventi hanno danneggiato la camera da letto e chiuso la porta d'ingresso dall'interno. Quello di ieri è il secondo furto che hanno subito, l'ultimo solo otto mesi fa.

A scoprire il furto Chiara Nasti e la colf

Il furto in casa Zaccagni-Nasti in via della Camilluccia a Roma è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica scorsa 14 luglio. Quando i ladri sono entrati nell'abitazione i proprietari non c'erano, ad accorgersi del furto sono state Nasti e la colf quando sono rientrate, poco prima delle ore 18. Si sono accorte che c'era qualosa di strano, dato che la porta non si apriva, subito i proprietari hanno pensato, reduci dalla scorsa esperienza, che fossero entrati nuovamente i ladri in casa.

Chiara Nasti ha annunciato il furto sui Instagram

L'influencer ha pubblicato in una storia su Instagram una foto dei confanetti dei gioielli e degli orologi vuoti, con la frase: "Questa è l'Italia, pezzi di mer**!". A novembre 2023, data in cui è avvenuto il precedente colpo, i ladri hanno portato via alla coppia ben 80mila euro e anche in quel frangente, scarpe, borse, orologi Rolex e oro. I proprietari hanno denunciato il furto alla polizia, sul posto sono intervenuti gli agenti del Reparto Volanti e della Squadra Mobile, che hanno svolto gli accertamenti nell'abitazione e indagano per risalire ai ladri. I poliziotti hanno acquitito le immagini delle telecamere, che passeranno al vaglio per cercare di capire se abbiano immortalato i malviventi in fuga o il loro veicolo. Le indagini sono in corso.