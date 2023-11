Chiara Nasti dopo il furto: “Stiamo bene, ma sono turbata. Non auguro a nessuno i ladri in casa” Chiara Nasti dopo il furto subito in casa a Roma, la stessa nella quale vive con Mattia Zaccagni e il figlio Thiago, rompe il silenzio su Instagram: “Stiamo tutti bene. Sono turbata perché sono già stata rapinata. In casa è una cosa che non auguro a nessuno”.

A cura di Gaia Martino

Chiara Nasti rompe il silenzio dopo il furto subito in casa, a Roma. I ladri sarebbero entrati nell'abitazione nella quale vive insieme al marito, Mattia Zaccagni, tra il pomeriggio e la serata di martedì 21 novembre e hanno rubato soldi e gioielli per un valore complessivo ancora da quantificare. Al momento del colpo la coppia non era presente ma la paura al loro rientro è stata molta. "Una cosa schifosa, non la auguro a nessuno". L'influencer napoletana era stata rapinata già pochi mesi fa.

Le parole di Chiara Nasti

Chiara Nasti con una story su Instagram ha ringraziato i followers per i messaggi di vicinanza ricevuti. Ha sottolineato che lei, il marito Mattia Zaccagni e il figlio Thiago stanno bene. "Grazie per i messaggi. Io Thiago e Matti stiamo bene, per il resto si occuperà chi di dovere. L'unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell'estate e nonostante questo, non gira qualche pattuglia in più per controllare la zona". Infine, ha commentato: "Ma nell'abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno".

Il furto nel pomeriggio: cosa hanno rubato i ladri

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato, i ladri entrati in casa Zaccagni Nasti avrebbero rubato soldi e gioielli per un valore complessivo ancora da quantificare. I malviventi sarebbero entrati nel tardo pomeriggio di martedì 21 novembre nell'abitazione della coppia (vuota a quell'ora) che si trova in via della Camilluccia, a Roma. Dopo aver rovistato in armadi e cassetti, mettendo tutto a soqquadro, hanno cercato anche la cassaforte. Il calciatore e l'influencer sarebbero rientrati intorno alle 20 e dopo essersi accorti dei fatti, hanno subito dato l'allarme rivolgendosi alle forze dell'ordine. Non è ancora chiaro come siano entrati i malviventi, saranno le telecamere di sorveglianza a fornire maggiori dettagli.