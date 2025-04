video suggerito

Trova i ladri rovistare in camera da letto, imbraccia il fucile e spara Un 56enne dovrà rispondere di esplosione di armi da fuoco in luogo abitato, per aver sparato a dei ladri entrati in casa sua. Li ha sorpresi rovistare in camera da letto.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Momenti di paura in via Foiano nel Comune di Veroli, in provincia di Frosinone. Un uomo di cinquantasei anni ha trovato dei ladri in camera da letto. Spaventato per se stesso e per sua moglie, ha imbracciato il fucile ed ha sparato per cercare di spaventarli e farli scappare. L'episodio si è concluso con i malviventi in fuga e una denuncia per esplosione di armi da fuoco in luogo abitato. Dovrà risponderne davanti al giudice.

Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 22 quando i residenti si sono spaventati per aver sentito i colpi di fucile. Subito hanno pensato che si trattasse di qualcosa di grave ed è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la segnalazione di spari. Spari che sembravano provenire da un'abitazione.

Come riporta Il Messaggero, marito e moglie erano in casa e stavano guardando la televisione, quando si sono accorti di strani rumori che provenivano dalla camera da letto. L'uomo è andato a controllare di cosa si trattasse, salito al piano superiore, ha trovato la porta chiusa. Aprendola, ha trovato dentro due uomini sconosciuti con in testa un cappuccio e vestiti di nero, che rovistavano tra i casetti e negli armadi.

Subito ha capito che si trattava di ladri e che stavano cercando soldi e gioielli, Tutti e due sono scappati, uno lanciandosi da un'altezza di circa tre metri. L'uomo ha preso il fucile detenuto regolarmente per uso sportivo e ha sparato dei colpi in aria per spaventarli. In pochi minuti hanno raggiunto l'abitazione, hanno sequestrato il fucile e denunciato il cinquantaseienne per aver esploso dei colpi di arma da fuoco in un luogo abitato e senza le opportune precauzioni