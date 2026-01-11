Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini in crisi, le indiscrezioni circa la separazione della coppia

Il matrimonio tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sembra essere giunto al capolinea. I due, come raccontato anche dal giornalista, erano in crisi da qualche tempo, per adesso non ci sono ancora conferme dei diretti interessati.

Ci sarebbe aria di crisi, anche piuttosto profonda, tra Alessandro Cecchi Paone e suo marito Simone Antolini. A distanza di due anni dalle loro nozze, pare che il loro rapporto si trovi a un punto di non ritorno e che il divorzio sia piuttosto vicino. Al momento, però, i diretti interessati non hanno commentato la diffusione della notizia.

Le indiscrezioni sulla fine del matrimonio

Molte le motivazioni che avrebbero portato alla fine della relazione tra il giornalista e il compagno, separati da 38 anni di differenza e conosciutisi nel 2022. Il loro era sembrato un vero e proprio colpo di fulmine, con Cecchi Paone rapito dalla genuinità di questo ragazzo conosciuto tramite uno scambio di messaggi, a cui seguì un incontro da vicino che fece scattare l'innamoramento. I problemi sarebbero sorti a seguito della complicata gestione della loro relazione, dal momento che pur essendo sposati si incontravano solo nel fine settimana, inoltre, nonostante lo desiderasse, Cecchi Paone non ha mai potuto adottare Melissa, la figlia di Simone e della sua ex compagna, perché la legge italiana non glielo consente.

I primi momenti di crisi

In realtà avvisaglie di qualche difficoltà relazionale erano sorte già da qualche tempo, lo aveva raccontato proprio Cecchi Paone ai microfoni de La Zanzara, il programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani, al quale aveva detto:

Guarda Giuseppe, ti dico la verità senza giri di parole. Io e lui in questo momento dormiamo insieme, ma girati dall’altra parte, completamente di spalle. Non ci parliamo quasi più. Il mio compagno mi ha rovinato, ecco cosa è successo. Questa è la nostra prima vera grande crisi matrimoniale.

A questo, poi, si erano aggiunte anche divergenze politiche. Quando il giornalista aveva chiesto al marito di supportarlo durante la campagna elettorale per le Europee, candidatosi nella lista di Matteo Renzi ed Emma Bonino, Antonlini aveva deciso di prendere le distanze:

Sai cosa mi ha risposto? Che lo aveva personalmente chiamato Antonio Tajani e che sarebbe entrato nello staff elettorale di Forza Italia. Siamo diventati avversari politici.

Elemento, poi, da non sottovalutare è stata la mancanza dell'intimità, dovuta al fatto che Simone facesse spesso la spola tra Milano e la provincia, per vedere sua figlia: "All’inizio non avevamo mai vera intimità: Melissa dormiva nella stanza accanto e veniva a bussare di notte. Così abbiamo stretto un patto: una sera papà dorme con lei nel lettone, la sera dopo tocca a me restare da solo".