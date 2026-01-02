Bianca Atzei traccia un bilancio del 2025 e dimentica Stefano Corti: la reazione del suo ex compagno

Bianca Atzei ha tracciato un bilancio dell'anno appena trascorso. Su Instagram ha pubblicato una serie di foto che ritraggono i momenti più felici degli ultimi mesi e le persone con cui ha condiviso momenti di grande valore: "2025 da ricordare", ha commentato entusiasta. Tra gli scatti, molti con il figlio Noa Alexander. Nessuna foto, invece, con Stefano Corti, con i quali la relazione si è conclusa a settembre. Il diretto interessato lo ha notato e ha commentato il post.

Il commento di Stefano Corti, ignorato da Bianca Atzei. L'inviato della trasmissione Le Iene, ha notato che tra le tante foto simbolo del 2025 di Bianca Atzei non ce n'era neanche una dedicata al tempo trascorso con lui. Così, ha commentato: "Manco io nelle foto". L'ex compagna, nonostante abbia replicato ad altri commenti giunti sul suo profilo, non ha risposto a quello di Corti. Alcuni utenti hanno girato il coltello nella piaga e hanno scritto al quarantenne: "Ti ha proprio cancellato". E ancora: "C'era tutto ciò che voleva ricordare, tranne te", "Probabilmente non ti vuole ricordare", "Tu sei dall'altra parte del 2025, quella da dimenticare".

La rottura tra Stefano Corti e Bianca Atzei e in che rapporti sono oggi. Lo scorso novembre è stata la stessa Bianca Atzei a rompere il silenzio sulla fine della relazione con Stefano Corti. L'artista ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Verissimo, spiegando che il rapporto con il suo ex compagno è sereno. L'amore si è trasformato: "Ora rimane il bene". Come capita in molte relazioni, a un certo punto si sono ritrovati a non andare più d'accordo: "Non ci siamo più trovati e non siamo più andati d'accordo", ha spiegato. Tuttavia, ci sarà sempre il loro bambino a unirli: "Abbiamo creato la cosa più bella della nostra vita e ci terrà legati per sempre".